Les Bourses européennes retrouvent des couleurs après l'inflation

(AOF) - En nette hausse hier à la clôture, les marchés actions européens ont démarré cette deuxième séance de la semaine dans le rouge avant de basculer en zone positive, à l'exception du footsie britannique. L'inflation en zone euro en décembre est ressortie conforme aux prévisions, à 2,4% tandis que le chômage a stagné à 6,3% en novembre, selon des données fournies par Eurostat. Au chapitre des valeurs, Sodexo sombre après une performance trimestrielle décevante. Le CAC 40 avance de 0,55% à 7486 points tandis que l'EuroStoxx 50 progresse de 0,43% à 5008 points.

A Londres, Next s'adjuge 3,24% à 9861 pence. Le groupe de distribution britannique, qui a enregistré des ventes de Noël meilleures qu'anticipé, a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la quatrième fois en un an après avoir fait état d'une croissance plus forte que prévu de ses ventes sans promotion pour les neuf semaines au 28 décembre : + 6% par rapport à l'année précédente. "Les conditions sont réunies pour une nouvelle année satisfaisante pour les actionnaires", relève Jefferies, à l'Achat sur le titre.

Dans le vert hier, Sodexo ferme la marche de l'indice SBF 120, reculant de 9,15% à 71,95 euros. Le spécialiste de la restauration collective a dévoilé ce mardi des revenus décevants au premier trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 6,4 milliards d'euros, sur la période allant de septembre à novembre 2024. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, en croissance interne de 5,3% (contre une croissance de 4,6%).

Unibail RW (+2,85% à 76,42 euros) culmine en tête de l'indice CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Le broker passe de Conserver à Acheter avec un objectif de cours relevé de 73 à 92 euros, estimant que "la dynamique qui se construit sur le titre devrait s'améliorer l'année prochaine" et que "la redéfinition de la stratégie américaine devrait agir comme catalyseur". La dette nette qui a été réduite de manière drastique "devrait atteindre 23 milliards d'euros à la fin de 2025".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,3% en décembre 2024, comme en novembre. Le léger rebond des prix de l'énergie serait compensé par la baisse un peu plus accentuée qu'en novembre des prix des produits manufacturés et par le ralentissement de ceux de l'alimentation qui se stabiliseraient. Les prix des services et du tabac évolueraient sur un an aux mêmes rythmes que ceux du mois précédent.

Le taux d'inflation de la zone euro est estimé à 2,4% en décembre 2024, en rythme annuel contre 2,2% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme aux attentes.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est de 6,3% en novembre, stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2023. Le taux de chômage de l'UE ressort à 5,9% en novembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en novembre 2023. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

Les données sur la balance commerciale en novembre aux Etats-Unis seront connues à 14h30 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre à 16h00.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,41% à 1,0432 dollar.