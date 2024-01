Les Bourses européennes réservées avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente ce mercredi alors que la Fed doit livrer en début de soirée sa décision de politique monétaire. Plus tôt dans la journée, les invesistisseurs seront servis en matière d'indicateurs économiques. Ils prendront connaissance de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel en la matière prévu vendredi. En Europe, l'évolution des prix en France et en Allemagne donnera le tempo de la matinée avant la publication des chiffres de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro en fin de semaine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Elis a dégagé un chiffre d'affaires 2023 "record" de 4,3 milliards d'euros, en croissance de 12,8% par rapport à 2022. Le marché français ressort en croissance organique de 10,7%, à 1,31 milliard d'euros. Alors que les comptes annuels du groupe seront arrêtés le 6 mars prochain, avant Bourse, le spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles annonce pour 2023 une marge d'EBITDA ajusté de 34,2%, en hausse d'environ 120 points de base et un free cash-flow légèrement supérieur à 300 millions d'euros.

Partouche

Le groupe Partouche annonce que son chiffre d'affaires consolidé 2023 progresse de 9% à 423,8 millions d'euros. Le produit brut des jeux (PBJ) enregistre une forte progression sur l'exercice et atteint 701,5 millions d'euros, contre 636,7 millions d'euros en 2022 (+10,2 %), exercice "encore pénalisé par des restrictions sanitaires jusqu'à la mi-mars 2022". Au final, Groupe Partouche dégage un bénéfice net de 23,4 millions d'euros (dont 18,9 millions d'euros en part du groupe), contre 37,1 millions d'euros en 2022.

Seb

Le groupe Seb a affiché en 2023 des ventes en hausse de 0,6% à un peu plus de 8 milliards d'euros et enregistré une croissance organique de 5,3%, en ligne avec l'objectif de l'entreprise. Sur l'ensemble de l'année, les ventes Grand Public s'élèvent à 7,05 milliards d'euros, en croissance organique de 3,2% par rapport à 2022 tandis que les ventes de l'activité Professionnel se sont établies à 962 millions d'euros, en progression organique de 26,5%, soutenues par le dynamisme de l’activité Café Professionnel notamment en Chine, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Vivendi

Vivendi a annoncé hier soir la validation par son conseil de surveillance d'un projet de scission en quatre entités : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu'une société d'investissement. Ce projet avait été initié mi-décembre mais portait alors sur trois entités devant être chacune cotées en Bourse : Canal+, Havas et une société d'investissement qui détiendrait " des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement ".

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont baissé de 1,6% en décembre en Allemagne alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,7%, a indiqué Destatis. Elles avaient baissé de 2,5% en novembre. Les ventes au détail ont chuté de 1,7% sur un an.

L'inflation en janvier en France sera connue à 8h45.

En Allemagne, le chômage en janvier sera communiqué à 9h55 avant l'inflation en janvier à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en janvier sera annoncée à 14h15 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30 et la décision de politique politique monétaire de la Fed à 20h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,24% à 1,0818 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont légèrement progressé tandis que le CAC 40 a inscrit un plus haut absolu à 7685,03 points. Les investisseurs ont pris connaissance d’une stabilité du PIB de la France et de la zone euro au quatrième trimestre et d’une contraction de 0,3% de l’économie allemande. A Paris, l’automobile a été à l’honneur : Stellantis grâce aux perspectives de GM et Renault après l’abandon de l’IPO d’Ampere. Le CAC 40 a enregistré un nouveau record en clôture, progressant de 0,48% à 7677,47 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,51% à 4663,19 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Marquée par de nombreux résultats de sociétés, cette séance a aussi été rythmée par la publication d'un rapport JOLTS en décembre meilleur qu'attendu avec 9,02 millions d'ouvertures de postes contre un consensus de 8,75 millions, après 8,92 millions le mois précédent. Côté valeurs, le groupe de livraison de colis UPS a dévissé dans le sillage d'une dégradation de ses comptes 2023. Le Dow Jones a avancé de 0,35% à 38467 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,76% à 15509 points.