Les Bourses européennes reprennent leurs esprits

Les marchés actions européens entament la séance en hausse, les investisseurs reprenant leurs esprits après une semaine mouvementée, marquée par un regain d'inquiétudes concernant les perspectives de développement de l'intelligence artificielle.

Après plus d'une heure d'échanges, l'Euro Stoxx 50 grimpe de plus de 0,6%, à 6 210 points, tandis que le CAC 40 gagne 0,3%, à 8 165 points, que le FTSE 100 de Londres affiche un gain similaire et que le DAX de Francfort progresse de 0,5%.

"La semaine dernière restera certainement dans les mémoires des investisseurs", estime Deutsche Bank, mettant en avant un recul de 2,68% du S&P 500, soit sa pire performance hebdomadaire depuis avril 2025.

Surtout, l'établissement pointe des chutes encore plus marquées pour les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle, avec un repli de 12,15% de l'indice Philadelphia Semiconductor, tandis que CoreWeave a plongé de 15,44%.

Les investisseurs commençaient clairement à s'interroger sur la possibilité que le développement massif des centres de données se poursuive à un rythme toujours aussi soutenu que par le passé et aux coûts précédemment anticipés.

"Les valeurs liées à l'IA tentent toutefois de se redresser ce matin, l'indice taïwanais Taiex ( 4,94%) mettant fin à une série de sept séances consécutives de baisse", note toutefois Deutsche Bank, évoquant l'annonce de mesures destinées à restaurer la confiance des investisseurs.

La banque allemande souligne également les fortes progressions des indices japonais Nikkei et TOPIX après une semaine agitée, mais aussi le retournement à la baisse du KOSPI sud-coréen, après une évolution en hausse pendant la majeure partie de la séance.

L'excédent commercial allemand se contracte

Seule donnée notable de la matinée, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est contracté à 15,6 MdsEUR en septembre, après un surplus de 17,9 MdsEUR le mois précédent, en raison d'une augmentation des importations ( 4,2%) plus forte que celle des exportations ( 2%).

Dans les prochains jours, les investisseurs prendront notamment connaissance du taux de chômage en France et des chiffres du PIB britannique pour le 3e trimestre, ainsi que des données sur l'inflation en France et en Allemagne pour le mois d'octobre.

De l'autre côté de l'Atlantique, la semaine sera dominée par la publication des chiffres de l'inflation américaine au titre du mois écoulé, avec les indices des prix à la consommation (mardi), puis à la production (vendredi).

Sur le front des publications d'entreprises, sont notamment attendus cette semaine les résultats d'Infineon, Vodafone, Siemens Energy, E.ON, RWE, ABN AMRO, Cisco, Applied Materials, Allianz, Rolls-Royce, Enel, Richemont, Generali et Aviva.

Dans l'actualité des valeurs

Valneva ( 5,4%) prend la tête du SBF 120 à Paris, salué pour l'annonce de données cliniques positives issues de deux essais de phase 2 évaluant Shigella4V2 (S4V2), son candidat vaccin bioconjugué tétravalent contre la shigellose.

En revanche, Imerys (-2,5%) figure parmi les plus fortes baisses de l'indice, alors qu'AlphaValue a abaissé sa recommandation d'"acheter" à "ajouter", dans un contexte de perspectives toujours difficiles pour les principaux marchés finaux du spécialiste des minéraux industriels.

Ailleurs en Europe, UniCredit ( 5,5% à Milan) signe la plus forte progression de l'Euro Stoxx 50, dans le sillage de la publication par la banque de ses résultats du 3e trimestre, marqués par un bénéfice net sensiblement supérieur aux attentes.

Autre valeur qui se distingue au sein de l'indice paneuropéen, Argenx s'adjuge 4,1% à Bruxelles, à la suite d'un accord en vue d'acquérir Unnatural Products et de résultats concluants de phase 3 dans les myosites auto-immunes pour son produit phare, Vyvgart Hytrulo.