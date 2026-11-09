Les Bourses européennes repartent de l'avant après une semaine agitée

Les principaux indices européens évoluent dans le vert à la mi-journée, après une semaine marquée par une forte correction des valeurs technologiques. Les banques italiennes sont particulièrement recherchées après l'annonce d'un projet de rapprochement entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia.

Les Bourses européennes parviennent à préserver leurs gains lundi à la mi-journée, dans le sillage des signaux positifs envoyés par Wall Street et les marchés asiatiques. Peu avant midi, le CAC 40 gagne 0,43%, à 8 174 points, et le DAX progresse de 0,79%, à 26 024 points. A Londres, le FTSE 100 avance de 0,64%, tandis que l'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,92%, à 6 227 points.

Après une semaine particulièrement difficile pour les marchés, les investisseurs semblent profiter du repli des cours pour revenir sur certaines valeurs. La semaine dernière, les inquiétudes sur la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle avaient provoqué une forte correction des titres liés aux semi-conducteurs et aux infrastructures de données.

Les marchés asiatiques ont toutefois donné des signes de reprise ce lundi. L'indice taïwanais TWSE 50 a ainsi progressé de 5,18% à la clôture. Le Nikkei japonais a gagné 2,39%.

La baisse des prix de l'énergie apporte un autre soutien aux marchés. Le Brent recule de 13,05% sur cinq jours, autour de 96,93 dollars le baril, dans un contexte d'espoirs d'apaisement des tensions entre Washington et Téhéran. Donald Trump estime désormais une reprise de la guerre avec l'Iran "très improbable". La situation reste néanmoins fragile.

L'excédent commercial allemand recule

Sur le front macroéconomique, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est contracté à 15,6 milliards d'euros en septembre, contre 17,9 milliards d'euros en août, en raison d'une progression des importations ( 4,2%) plus marquée que celle des exportations ( 2%). Ces dernières ont néanmoins dépassé les attentes, qui tablaient sur une hausse de 0,5%.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres de l'inflation américaine pour octobre, qui seront publiés mardi, avant les prix à la production vendredi. En Europe, les données sur l'inflation française et allemande ainsi que les chiffres du PIB britannique au troisième trimestre figurent aussi parmi les rendez-vous de la semaine.

Les banques italiennes en vedette

Dans l'actualité des valeurs, le secteur bancaire italien concentre l'attention. Banco BPM s'envole de 10,34% à Milan (14,84 euros), après la fusion proposée par Crédit Agricole entre sa filiale italienne et la banque transalpine. Le projet donnerait naissance au troisième groupe bancaire italien, qui resterait coté à Milan. De son côté, Crédit Agricole recule de 0,82%, à 15,71 euros.

UniCredit gagne 5,27% (80,82 euros), après avoir publié un bénéfice net trimestriel en hausse de 24%, à 3,3 milliards d'euros, supérieur aux attentes. La deuxième banque italienne a également relevé son objectif de bénéfice annuel.

A Paris, les valeurs du luxe restent sous pression. LVMH perd 2,87% (397 euros) et Christian Dior recule de 2,54% (430,20 euros), conséquence de la publication de l'indice des prix à la consommation en Chine, à 0,7% sur un an en octobre. Le pays est l'un des principaux marchés pour le luxe français.

A l'inverse, Legrand avance de 1,97%, à 132,20 euros, porté par la recommandation d'UBS, qui passe de neutre à acheter, avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 euros. Le courtier anticipe des perspectives favorables pour le groupe dans le développement des centres de données à partir de 2027.

Sanofi progresse également de 2,66%, à 85,97 euros, après que BNP Paribas a relevé sa recommandation de neutre à surperformance et son objectif de cours de 79 à 102 euros.

Enfin, Valneva gagne 4,84%, à 2,62 euros, après avoir annoncé des résultats positifs issus de deux essais de phase 2 évaluant son candidat vaccin contre la shigellose.