Les Bourses européennes remettent les gaz

(AOF) - En repli ce matin, les marchés actions européens ont fini sur une belle progression ; la menace d’un arrêt des livraisons de gaz russe semblant s’éloigner. L’indice CAC 40 a gagné 1,79% à 6 201,22 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 2,18% à 3 588,41 points. L’heure était au rebond à Wall Street où le Dow Jones s'adjugeait 1,60% vers 17h30.

Les Bourses ont réduit leurs pertes à la mi-séance avant de vraiment décoller dans l'après-midi. L'optimisme est revenu à la suite de la publication d'une dépêche Reuters affirmant, en citant deux sources proches du dossier, que les livraisons de gaz russe passant par le gazoduc Nord Stream 1 allaient reprendre jeudi comme prévu à la fin des opérations de maintenance annuelle.

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs s'inquiètent d'un possible arrêt de ces livraisons, un scénario faisant craindre le basculement de l'Europe, et l'Allemagne la première, en récession. La Bourse de Francfort a d'ailleurs surperformé les autres marchés européens, soutenus par ses sociétés chimiques, importantes consommatrices de gaz, et les utilities, dépendantes du gaz russe. Ce dernier secteur était aussi très bien orienté à Paris.

L'autre fait important du jour a été la progression de près de 1% de l'euro contre le dollar, soutenu par une information de Bloomberg selon laquelle une hausse de 50 points de base était examinée plus attentivement par la Banque centrale européenne. La monnaie a bénéficié de la réduction de l'écart de taux entre le 10 ans américain et son équivalent américain.

Cette hausse des taux a eu un impact positif sur les valeurs bancaires, qui ont terminé parmi les plus fortes progressions du marché parisien.