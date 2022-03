Les Bourses européennes redescendent sur terre et l'inflation allemande s'envole

(AOF) - Les marchés européens ont retracé une partie de leur forte hausse d'hier, les investisseurs s'interrogeant sur les réelles avancées réalisées hier lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine. L'indice CAC 40 a cédé 0,74% à 6 741,59 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,42% à 3 945,32 points. Le recul de Wall Street était plus limité, avec un Dow Jones en repli de 0,11%.

Les spécialistes restent sceptiques quant à la réalité des avancées "significatives " lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Moscou était en effet connu lors de la guerre en Syrie pour accepter des négociations ou des cessez-le-feu afin de regrouper ses forces avant de reprendre son offensive. De plus, les positions des deux parties sur le sort de la Crimée et du Donbass semblent toujours irréconciliables.

La séance a par ailleurs été marquée par deux statistiques importantes. D'une part, l'inflation en Allemagne a dépassé les attentes en ressortant au plus haut depuis 1981, progressant de 7,3% en mars rythme annuel, selon une première estimation de Destatis. Aux normes européennes, l'inflation est ressortie à 7,6% en rythme annuel alors qu'elle était attendue à 6,8%.

D'autre part, aux Etats-Unis, l'enquête ADP a révélé que la "job machine" tournait toujours à plein régime. En effet, le secteur privé a créé 455 000 emplois en mars 2022. Le consensus Reuters tablait sur la création de 450 000 emplois après 486 000 en février 2022 (chiffre révisé de 475 000).

Au chapitre des valeurs, le secteur automobile, grand gagnant de la veille, a subi des dégagements. Faurecia, Valeo et Renault ont ainsi figuré parmi les plus importants repli du marché parisien. En revanche, les investisseurs ont favorisé les valeurs liées aux matières premières dans le sillage de la progression de ces dernières. Vallourec, TotalEnergies et Eramet ont ainsi fini aux avant-postes.