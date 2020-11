Les Bourses européennes reculent mais restent solides

Les Bourses européennes ont perdu quelques plumes jeudi en raison de légères inquiétudes sur les conséquences économiques de la crise sanitaire mais restent très solides après une récente envolée engendrée par l'optimisme autour d'un vaccin contre le Covid-19.

A Paris, l'indice vedette CAC 40 a perdu 0,67%, seulement son troisième recul depuis le début d'un mois où il a connu une hausse de 19%. Francfort a de son côté perdu 0,88% et Londres 0,80%, les deux places ayant pris par ailleurs 13% depuis le 1er novembre.

Wall Street évoluait en ordre dispersé à la mi-séance vers 17H30 GMT, le Dow Jones reculant de 0,50% et le S&P 500 de 0,22%. Seul le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,44%.

"C'est une séance de respiration", constate auprès de l'AFP Philippe Cohen, gérant pour la société Kiplink Finance.

L'envolée boursière des trois dernières semaines a été permise par l'euphorie suivant l'élection américaine puis les annonces successives de plusieurs laboratoires pharmaceutiques de projets de vaccins prometteurs contre le Covid-19.

Jeudi, quelques indicateurs américains sont venus rappeler que malgré l'optimisme ambiant, la planète économique était encore loin d'être sortie d'affaire.

"Les traders n'ont pas oublié les nouvelles prometteuses de Moderna, Pfizer et BioNTech mais les craintes sur les dégâts économiques ont été au centre des préoccupations", observe David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Les inscriptions au chômage sont reparties en forte hausse la semaine dernière aux Etats-Unis, où de nouvelles restrictions locales ont été imposées face à la flambée des cas de Covid-19, selon les chiffres du département du Travail.

De plus, dans la région très industrielle de Philadelphie, l'activité manufacturière a ralenti le pas même si elle reste encore positive.

Toutefois, précise M. Cohen, à l'aune de l'envolée boursière impressionnante depuis le début du mois, "la consolidation n'est pas violente".

"Beaucoup de liquidités sont présentes sur les marchés", affirme le gérant. Avec quantité de produits financiers à taux négatifs, sur le marché de la dette souveraine notamment, "il n'y a pas beaucoup d'autres supports à part la Bourse" pour trouver du rendement.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt à dix ans des principaux Etats de la zone euro ont reculé, ceux de l'Allemagne et de la France s'enfonçant un peu plus en territoire négatif à -0,57% et -0,34%.

Les valeurs cycliques souffrent

Comment souvent depuis le début de la crise du coronavirus, les entreprises liées à la reprise de l'activité économique générale ont souffert du regain des craintes sanitaires.

Parmi les banques, Société Générale a perdu 1,41% à 16,19 euros et HSBC à Londres 0,25% à 383,85 pence. Parmi les entreprises liées à l'aéronautique, Safran a lâché 1,72% à 120,25 euros.

Des valeurs gagnantes dans la pandémie

Les entreprises liées à l'industrie technologique, grande gagnante de la pandémie, se sont mieux portées: Dassault Systemes (+0,45% à 155,90 euros), Worldline (+0,44% à 73,66 euros) et Atos (+0,43% à 69,80 euros) ont avancé à Paris.

A Francfort, le spécialiste de la livraison de repas, Delivery Hero, particulièrement recherché par les investisseurs depuis le début de la seconde vague de Covid-19 en Europe, a gagné 3,73% à 99,50 euros.

Les indices en bref

Paris - CAC 40-0,67%5.474,66 points

Londres - FTSE 100-0,80%6.334,35 points

Francfort - Dax-0,88%13.086,16 points

Madrid - IBEX 35-0,64%7.930,20 points

Milan - FTSE MIB-0,40%21.536,24 points

Zurich - SMI-0,69%10.490,77 points

Amsterdam - AEX-0,81%596,01 points

Bruxelles - Bel 20-1,17%3.572,69 points

Lisbonne - PSI 20-1,14%4.367,51 points

alb/pcm