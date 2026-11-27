Les marchés reprennent des couleurs à la mi-séance après les turbulences provoquées par les valeurs liées à l'intelligence artificielle ces derniers jours. En France, les indicateurs économiques sont contrastés.

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert. A midi, le CAC 40 gagne 0,38%, à 8 140 points, tandis que le DAX avance de 0,85% et que le FTSE 100 progresse de 0,78%. L'EuroStoxx 50 s'adjuge pour sa part 1,26%.

La fermeture de Wall Street jeudi, en raison de Thanksgiving, semble avoir offert une bouffée d'oxygène aux investisseurs. Après plusieurs séances agitées, les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises technologiques et la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle restent néanmoins présentes.

Les investisseurs retrouveront Wall Street cet après-midi, pour une séance écourtée de 15h30 à 19h00, heure de Paris, au lendemain des fêtes de Thanksgiving.

Une conjoncture française en demi-teinte

En France, les indicateurs macroéconomiques publiés vendredi matin par l'Insee ont envoyé des signaux contrastés.

Le PIB français, en volume, s'est contracté de 0,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, après une stagnation au deuxième trimestre. Cette évolution porte l'acquis de croissance pour 2026 à 0,1%, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).

Du côté des prix, la tendance est en revanche plus favorable. Selon l'estimation provisoire de l'Insee, l'inflation française a ralenti à 2,9% sur un an en novembre, après 3,4% en octobre. La consommation des ménages en biens a, quant à elle, stagné en volume en octobre par rapport au mois précédent. Le recul des dépenses en énergie (-2,9%) a été compensé par la progression de la consommation de biens fabriqués ( 1,3%).

Autre rendez-vous important pour la France : Standard & Poor's doit rendre ce soir sa décision concernant la note souveraine du pays, actuellement fixée à A avec une perspective stable. Cette échéance intervient après les dernières évaluations de Fitch et Moody's. Fin octobre, le premier avait confirmé la note française à A , tout en dégradant sa perspective de "stable" à "négative". De son côté, Moody's avait maintenu la France un cran au-dessus, à Aa3, mais avec une perspective également négative.

Chez nos voisins allemands, le taux de chômage s'est maintenu à 6,4% en novembre, conformément aux attentes, après un niveau identique en octobre.

Dans la zone euro, le climat économique s'est de nouveau dégradé. L'indicateur du sentiment économique (ESI) a reculé de 0,7 point en novembre, à 95,8, dans la zone euro, et de 0,5 point dans l'ensemble de l'Union européenne, à 96 points.

Dans l'actualité des valeurs

Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle participent au rebond des marchés. ASML ( 5,32%), STMicroelectronics ( 4,36%), Soitec ( 6,53%) et Infineon ( 4,88%) évoluent dans le vert.

A l'inverse, Sanofi accuse l'un des plus forts replis du CAC 40, avec une baisse de 2,21%. Le laboratoire pharmaceutique marque une pause après cinq séances consécutives de hausse, au cours desquelles il avait engrangé près de 18%.

Au sein du SBF 120, Exosens signe la meilleure performance de l'indice, avec un gain de 6,56%. Le spécialiste des technologies d'amplification et de détection annonce une commande majeure dans le cadre du programme allemand "soldat du futur ".

A Francfort, Rheinmetall grimpe de 3,74% après l'annonce d'une commande supplémentaire de 66 véhicules de combat Lynx par la Roumanie. Le groupe de défense a aussi révisé ses ambitions à horizon 2030 à la baisse, des objectifs jugés plus crédibles par les analystes et salués par le marché.