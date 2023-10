Les Bourses européennes rebondissent dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi lundi après avoir connu une fin de semaine dernière difficile en raison de la situation géopolitique. L’indice CAC 40 a gagné 0,27% à 7 022,19 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 4149,18 points. La hausse était plus prononcée à Wall Street où le Dow Jones et le Nasdaq Composite gagnaient respectivement 1,15% et 1,18% vers 17h30.

Les investisseurs s'inquiètent depuis la fin de la semaine dernière de la possibilité d'une escalade régionale du conflit entre Israël et le Hamas, mais l'assaut contre Gaza n'a pas encore été déclenché.

Dans ce contexte, les cours du pétrole ont légèrement reculé, mais le baril de Brent évolue toujours au-dessus des 90 dollars après sa forte progression de vendredi.

Conséquence de la réduction de l'aversion pour le risque, les taux longs sont repartis à la hausse. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 8 points de base à 4,70% vers 17h30. Autres valeurs refuges, les cours de l'or et de l'argent sont en léger repli.

A Paris, si Atos a changé de président, la cession de Tech Foundations n'est pas remise en cause. Le titre a connu une séance volatile pour finir par clôturer en progression de 5,78%. Cette semaine sera particulièrement riche en publication de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. La saison des résultats des banques américaines avait débuté vendredi sous des auspices favorables. Les performances trimestrielles de Goldman Sachs, Tesla et de Netflix sont notamment au programme.