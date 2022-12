Les Bourses européennes rebondissent à l'ouverture après une semaine compliquée

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont légèrement rebondi lundi à l'ouverture, après avoir chuté la semaine passée suite aux discours plus stricts que prévu des banques centrales, qui accentuent les craintes de récession des investisseurs.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,28% à 6.470,93 points, à 09H00 (08H00 GMT). Francfort prenait 0,30%, Milan 0,32% et Londres 0,34% dans les premiers échanges. La semaine dernière, Paris et Francfort ont perdu plus de 3%.

Euronext CAC40