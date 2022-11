Les bourses européennes progressent, le CAC 40 en hausse de 7,5% sur novembre

Sur le front des valeurs à Paris, Sanofi a affiché la plus forte baisse du CAC 40 après qu'Horizon Therapeutics a confirmé les informations de presse selon lesquelles il était engagé dans des discussions " très préliminaires " avec le groupe français ainsi qu'avec Amgen et Janssen. A l'inverse, Trigano a bondi en bourse après que le spécialiste des véhicules de loisirs ait dévoilé un profit net annuel record.

Les investisseurs seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, sur l'inflation, les perspectives de l'économie américaine et du marché du travail.

Apres les manifestations de ces derniers jours en Chine face à la politique zero-Covid du gouvernement, les restrictions sanitaires commencent à s'assouplir dans la ville de Canton. Ces restrictions pèsent sur l'économie chinoise et en particulier l'activité manufacturière. Celle-ci a continué sa chute en novembre pour le deuxième mois consécutif à un rythme plus rapide que prévu en raison notamment de ces restrictions.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Le CAC 40 a gagné 1,07% à 6 738,55 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,82% à 3 966,57 points. L'indice phare parisien a gagné sur le mois de novembre 7,5%. A l'inverse, les bourses américaines évoluent à la baisse. Le Dow Jones perd notamment 0,42%, vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.