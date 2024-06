Les Bourses européennes progressent après les PMI manufacturiers

(AOF) - Les marchés actions européens progressent après la publication des PMI manufacturiers européens, ressortis en ligne avec les attentes sauf en France où ils ont déçu. Le temps fort de la semaine sera la décision de politique monétaire de la BCE, ce jeudi, qui devrait réduire ses taux La dégradation de la note de la dette française de " AA " à " AA- " par S&P n'a pas eu d'impact sur la Bourse de Paris. A Paris, Sanofi recule après un revers judiciaire aux États-Unis sur le Zantac. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,26% à 8 013,72 points et l'Eurostoxx 50 gagne 0,66% à 45 016,43 points.

GSK (GlaxoSmithKline, -9,41% à 1 600,25 pence) affiche la plus forte baisse de l’indice Footsie100 après la décision d’un tribunal du Delaware autorisant 70 000 plaintes contre le Zantac, son médicament contre les brûlures d'estomac, accusé d’être cancérigène. Le laboratoire britannique annonce dans un communiqué son désaccord avec cette décision et sa décision de faire appel : il rappelle la décision rendue en 2022 par la Cour fédérale sur les litiges multidistricts (MDL), qui "a rejeté toutes les plaintes alléguant cinq types de cancer".

Bien orientée à l'ouverture, l'action Atos chute de 16,43% à 1,40 euro après être tombée à un plus bas historique à 1,333 euro. Le groupe informatique en difficulté a reçu deux propositions révisées de restructuration financière de la part de EPEI (Daniel Kretinsky) en partenariat avec Attestor Limited et d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la société. Atos fera une nouvelle communication le 6 juin à propos de ses discussions avec ses repreneurs.

Sanofi (-1,40% à 88,50 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 et de l'Eurostoxx50 ce lundi. Le groupe pharmaceutique se dit "déçu" de la décision du tribunal de l'État du Delaware autorisant la poursuite de plus de 70 000 procédures judiciaires relatives au Zantac, et annonce son intention de faire appel. Sanofi a conclu en mars dernier un accord avec les avocats des plaignants dans ce dossier, accord qui excluait l'État du Delaware. "Il n'existe aucune preuve scientifique fiable selon laquelle le Zantac peut provoquer le cancer", affirme Sanofi.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 47,3 en mai alors qu'il était attendu à 47,4, a indiqué S&P Global. Il était de 45,7 en avril.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 45,4 en mai comme attendu, a indiqué S&P Global. Il était de 45,2 en avril.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 46,4 en mai contre un consensus et une première estimation de 46,7, a indiqué S&P Global. Il était de 45,3 en avril.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai sera communiqué à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mai et les dépenses de construction en avril à 16h00.

Vers midi, l'euro cède 0,15% à 1,0836 dollar.