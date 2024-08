Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement haussier, l'inflation US à suivre

(AOF) - Comme hier à la clôture, les Bourses européennes évoluent en territoire positif. Au chapitre des statistiques, les prix à la consommation en France ont augmenté en juillet de 0,2% sur un mois après +0,1% en juin. Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis seront connus à 14h30. Côté valeurs, L'Oréal est bien orienté au sein de l'indice phare de la place parisienne après une note favorable de Jefferies. Le géant bancaire suisse UBS domine l'indice SMI après sa solide performance trimestrielle. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,42% à 7306 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,44% à 4715 points.

A Zurich, UBS s'adjuge 3,03% à 25,88 francs suisses et s'affiche en tête de l'indice SMI. Le géant bancaire suisse a fait état d'un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre à plus de 1,1 milliard de dollars (1 milliard d'euros), là où les analystes tablaient sur 528 millions de dollars. Le chiffre d'affaires sous-jacent atteint sur la période près de 11,1 milliards de dollars, en repli de 7% et marqué par un repli des revenus d'intérêts. Les revenus de ses activités de banque d'investissement ont, en revanche, progressé de 38% à 2,80 milliards de dollars, indique la banque.

L'Oréal (+0,45% à 378,50 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40. Le titre du groupe de cosmétiques bénéfice d'un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe de Sous-Performance à Conserver sur le titre. "Les actions de L'Oréal, en forte baisse depuis le début de l'année (+ de 15%), intègrent mieux la normalisation de la croissance du marché (4 - 4,5%) en ligne avec la moyenne à long terme, bien inférieure à la dynamique de plus de 5,5% par an qui prévalait depuis 2018", indique le broker qui a rehaussé son objectif de cours de 362 à 365 euros.

Valneva (+4,53% à 3,46 euros) poursuit sa dynamique en occupant comme hier la tête de l'indice SBF 120. Au titre du premier semestre 2024, la société de biotechnologies a dégagé un bénéfice net de 34 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros accusée l'an passé à la même période. L'Ebitda ajusté atteint 56,2 millions d'euros sur la période contre une perte d'Ebtitda ajusté de 28,3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En juillet 2024, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 0,2% sur un mois, après +0,1% en juin. Cette légère hausse des prix résulte d'une hausse des prix des services (+1,2% après +0,3%) notamment ceux des transports (+9,3% après +2,0%) et de l'hébergement (+12,6% après +4,4%) comme chaque année en été, ainsi que des prix de l'énergie (+1,4% après ‑0,8%). Les prix des produits manufacturés sont en baisse du fait des soldes d'été (‑2,3% après +0,1%), ainsi que les prix de l'alimentation dans une moindre mesure (‑0,2 % comme en juin).

Au cours du deuxième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2024, le PIB avait aussi augmenté de 0,3% dans les deux zones.

En juin 2024, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la zone euro et est restée inchangée dans l'UE, par rapport à mai 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2024, la production industrielle avait diminué de 0,9% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE. En juin 2024, par rapport à juin 2023, la production industrielle a diminué de 3,9% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en juillet seront connues à 14h30.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,29% à 1,1022 dollar.