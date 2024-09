Les Bourses européennes portées par la Chine

(AOF) - Les indices européens ont fini dans le vert, portés par les mesures de relance annoncées par la banque centrale chinoise, les plus importantes depuis le Covid-19. Pékin engage notamment une baisse des réserves obligatoires et une réduction des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires existants. Le secteur du luxe, bien représenté sur le marché parisien, a apprécié. Côté valeurs, Legrand a décliné après avoir déçu les investisseurs avec ses objectifs. L'indice CAC 40 a gagné 1,28% à 7 604,01 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 4 936,90 points.

" TUI est sur le point de réaliser un exercice 2024 solide, conforme aux attentes". Le spécialiste allemand du tourisme progresse à la Bourse de Francfort (+1,21% à 6,69 euros) après avoir annoncé des prévisions optimistes, sur la base d'une dynamique de réservations positive et de chiffres " solides " pour l'été 2024. Jefferies reste à "Conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 7,50 euros, tout en déplorant le manque de clarté de la trajectoire de croissance qui lui fait préférer son concurrent britannique Jet2.

En France, Legrand a perdu 0,24% à 104 euros au sein d'un marché parisien en forte hausse alors que sa journée investisseurs se tient ce mardi à Londres. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment y présente ses ambitions 2030, et mise sur l'accélération de sa " croissance rentable et responsable " avec un chiffre d'affaires 2030 compris entre 12 et 15 milliards d'euros. Le groupe table sur une croissance annuelle moyenne des ventes hors effets de change comprise entre 6% à 10%, dont une hausse de 3% à 5% en organique et de 3% à 5% liée aux acquisitions

Au premier semestre, Quadient (-0,83% à 16,70 euros) a réalisé un résultat net part du groupe de 24 millions d'euros, en recul de 32,8%. L'Ebit courant du groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier a atteint 61 millions d'euros, en hausse organique de 0,3 %. Il a reculé de 6% en données publiées. La marge opérationnelle courante s'établit à 11,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023. Quadient a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 30 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus de 86,1. Il s'était élevé à 86,6 en août. La composante situation actuelle est tombée à 84,4 après 86,4 en aout contre un consensus de 86,1. tandis que sa composante anticipations des entreprises a reculé de 86,8 à 86,3 comme attendu.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 5,9% en juillet en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait avancé de 6,5% en juin.

La confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 98,7 en septembre aux Etats-Unis, contre un consensus de 103,9. L'indicateur était ressorti à 105,6 en août.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,32% à 1,1148 dollar.