Les Bourses européennes plient sous le poids de données économiques américaines décevantes

Dans le sillage de cette série de statistiques décevantes, le rendement du 10 ans américain est tombé au plus bas depuis septembre 2022. Il recule de plus de 6 points de base à 3,28% lors de la clôture en Europe.

Ce même indicateur compilé par l'Institute of Supply Management est aussi ressorti sous les attentes. Le PMI s'est élevé à 51,2 en mars contre un consensus de 54,5 après 55,1 en février.

Après la publication hier, d'un nombre d'offres d'emplois en février aux Etats-Unis au plus bas depuis près de deux ans, les investisseurs attendaient en particulier l'enquête ADP. 145 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en mars contre 200 000 créations attendues, après 261 000 en février. Le rapport officiel sur le marché de l'emploi en mars sera publié vendredi.

