Les Bourses européennes plient en clôture d'une année rocambolesque

Les Bourses européennes ont fini dans le rouge jeudi, pour celles restées partiellement ouvertes à l'occasion du réveillon, un peu affectées par l'annonce américaine de droits de douane contre l'Union européenne au terme d'une année à forts rebondissements.

La Bourse de Paris, qui a fermé exceptionnellement à 13H00 GMT, a perdu 0,86%, celle de Londres 1,45%, et celle de Madrid 0,99%, tandis que Francfort et Milan sont restées fermées à la veille d'un jour férié partout.

La séance du jour a été marquée par un recul des valeurs aéronautiques et des spiritueux "du fait du prochain relèvement par Washington des taxes sur certains produits européens", a signalé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Cette information aurait pu avoir plus de résonance lors d'une année classique, mais en 2020 elle a été la dernière péripétie d'une année de tous les superlatifs, sur fond de pandémie historique qui peine toujours à être endiguée.

Car après une année 2019 de grande forme pour l'ensemble des indices européens, marquée par des progressions à deux chiffres, les vents violents ont soufflé de toutes parts.

Paris a abandonné 7,14%, Londres 14,34%, plus forte chute depuis 2008, Milan 5,42%, et Madrid 15,45%. Seule Francfort s'affiche dans le vert, en ayant pris 3,55%.

Ces chiffres cachent de fortes variations durant l'année.

Ce fut d'abord la descente aux enfers en première partie d'année liée à la pandémie de Covid et aux conséquences dramatiques des confinements et reconfinements sur les résultats d'entreprises. Entre février et mars, l'indice parisien a par exemple cédé plus de 20%.

Il s'est fortement ressaisi au deuxième semestre, tout comme les autres places européennes, au moment de l'annonce de vaccins efficaces contre le virus du Covid-19, qui a déjà tué plus de 1,7 million de personnes dans le monde. L'indice parisien a pris 20% en novembre, son meilleur mois en 32 ans.

"La grande question maintenant est: et après ?", confie Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

"C'est une question difficile en plein milieu de la deuxième vague pandémique", concède-t-il, au moment où la vaccination n'en est qu'à ses balbutiements.

Comme nombre de dirigeants politiques l'auront expérimenté cette année, les prévisions sont encore plus difficiles à faire cette année qu'en temps normal.

Les vendeurs d'alcool souffrent des taxes

Jeudi, Remy Cointreau a perdu 3,97% à 152,30 euros (plus forte baisse du SBF 120) et Pernod Ricard 2,06% à 156,80 euros. Airbus de son côté a cédé 1,61% à 89,78 euros, après l'annonce de droits de douane supplémentaires par les Etats-Unis sur les produits européens, dont les pièces aéronautiques et certains alcools.

2020, l'année des livreurs...

Delivery Hero a gagné 80% en 2020 sur l'indice allemand Dax. A Londres, Ocado a bondi de 79%, ces valeurs profitant du recours massif aux services de livraison de nourriture durant les périodes de confinement et de couvre-feu.

... Et celle des entreprises tech

En Allemagne, le fabricant de puces électroniques Infineon a terminé l'année à la deuxième place du Dax avec une envolée de 55%. Le fabricant de matériaux semi-conducteurs Soitec a fini à la quatrième place de l'indice SBF 120 avec une envolée de 70% sur l'ensemble de l'année.

Sur l'indice CAC 40, STMicroelectronics a gagné 26,3%, suivi par Worldline, qui a progressé de 25,3%, et Téléperformance (+24,8%), promu en cours d'année sur le CAC 40.

L'industrie du voyage sinistrée

"Le Covid-19 a été un cauchemar pour le secteur du voyage" cette année, résume Michael Hewson, de CMC Markets UK.

Airbus a dégringolé de 31% sur l'année, Air France-KLM de 48,4%, et Aéroports de Paris de 39,8% sur fond de confinements à répétition et d'avions cloués au sol.

Au Royaume-Uni, IAG, maison-mère de British Airways, a plongé de près de 63% tout comme le croisiériste Carnival. Easyjet a pour sa part perdu 42%.

Les indices en bref

Paris - CAC 40: -0,86% à 5.551,41 points

Londres - FTSE 100: -1,45% à 6.460,52 points

Madrid - IBEX 35: -0,99% à 8.073,70 points

Amsterdam - AEX: -0,55% à 624,61 points

Bruxelles - BEL 20: -1,14% à 3.621,28 points

Lisbonne - PSI 20: -0,48% à 4.898,36 points

