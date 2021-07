Les Bourses européennes perdent autour de 2%, Wall Street attendue dans le rouge

La perspective de voir la Fed alléger son soutien monétaire et le regain de contaminations de Covid-19 en lien avec le variant Delta plombaient les Bourses mondiales jeudi.

"Les minutes de la réunion du FOMC (le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, la Fed) de juin ont révélé à peu près ce que nous savions déjà, les décideurs sont en train de changer de cap mais avec une certaine précaution", relativise Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Pourtant sans surprise, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale des 15 et 16 juin -- les fameuses "minutes"-- affole les marchés.

En Europe, vers 11H20 GMT, Paris perdait 2,31%, Londres lâchait 1,85%, Francfort reculait de 1,85% et Milan chutait de 2,50%.

L'indice de la place parisienne CAC 40 a atteint un plus bas depuis le 21 mai, à 6.370,36 points. En France, le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter "une quatrième vague rapide" liée au variant Delta du Covid-19.

Wall Street s'annonçait également dans le rouge. Le contrat à terme sur le Dow Jones perdait 1,38%, celui sur le S&P 500 1,27% et celui sur le Nasdaq 1,24%.

Plus tôt en Asie, les indices ont reculé également, notamment Hong Kong qui a plongé de 2,99%.

Les membres du Comité monétaire et financier de la Fed ont été surpris par la vitesse et l'ampleur de la poussée de l'inflation liée à la réouverture de l'économie américaine.

Certains membres s'attendent notamment "à ce que les conditions pour commencer à réduire le rythme des achats d'actifs soient réunies un peu plus tôt que" prévu précédemment.

"La plupart des opérateurs boursiers se préparent à un environnement beaucoup moins clair, et potentiellement au début d'un nouveau cycle de marché", avec la fin de l'abondance des liquidités, explique Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

L'hypothèse que les poussées inflationnistes ne seraient que transitoires est par ailleurs confirmée, même si les membres sont en désaccord sur la durée probable du pic inflationniste.

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé, jeudi à l'issue de sa revue stratégique un changement de stratégie sur sa cible d'inflation, désormais fixée à 2% "à moyen terme" et tolérant des dépassements temporaires et modérés, une mesure qui lui offre plus de flexibilité dans la gestion de sa politique monétaire.

La publication du compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire de juin est quant à elle reportée à vendredi.

Sur le marché obligataire, les taux continuaient de reculer nettement, signe que les investisseurs, prudents, se tournent vers des actifs moins risqués, comme les obligations. Le rendement de la dette américaine à 10 ans s'établissait à 1,25%, au plus bas depuis mi-février, alors qu'il était de 1,475% jeudi dernier, soit - 20 points de base en une semaine.

Sur le plan sanitaire, le gouvernement japonais a décidé jeudi de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines.

Amendes pour BMW et Volkswagen

Bruxelles a infligé jeudi des amendes de 502 millions d'euros à Volkswagen (-2,91% à 200,25 euros) et de 373 millions à BMW (-2,11% à 84,48 euros) pour avoir restreint la concurrence dans les systèmes d'épuration de gaz d'échappement de voitures à moteur diesel.

En Italie, Volkswagen a également été condamné à verser 200 millions d'euros de dommages et intérêts dans l'affaire Dieselgate.

Le pétrole poursuit son repli

Les prix du pétrole reculaient de nouveau jeudi, en écho à l'échec des négociations de l'Opep+ en début de semaine, tandis que les investisseurs attendent de connaître l'état des stocks de brut aux Etats-Unis, prévus en forte baisse.

La référence américaine, le WTI pour livraison en août, perdait 0,44% à 71,88 euros le baril, tandis que le Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre lâchait 0,39% à 73,14 dollars.

Les valeurs du secteur étaient entraînées dans le rouge par cette tendance.

Royal Dutch Shell (action "B") reculait de 1,01% à 1.406 pence.

A Paris, TotalEnergies cédait 1,71% à 36,83 euros, et à Milan Eni lâchait 2,16% à 9,95 euros.

Du côté de l'euro et du bitcoin

Le bitcoin chutait de 6,04% à 32.480 dollars environ.

L'euro grimpait pour sa part de 0,40% par rapport au billet vert à 1,1841 dollar, après avoir touché un plus bas en trois mois la veille.

bur-jvi/kd/eb