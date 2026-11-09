Les Bourses européennes ouvrent prudemment ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes évoluent prudemment lundi, avant une séance sans rendez-vous majeur, guettant l'évolution du secteur technologique après la forte correction de la semaine passée, ainsi que l'évolution des prix du pétrole.

Dans les premiers échanges à 7H05 GMT, Paris cédait 0,19 %, Francfort gagnait 0,12 %, Londres était stable (+0,02 %). Seule Milan avançait franchement (+0,63 %).

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