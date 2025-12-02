Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
Les marchés boursiers européens ont ouvert sans tendance notable mardi, dans un climat de prudence sur les marchés, avant la publication d'indicateurs économiques cette semaine en Europe et aux Etats-Unis.
Vers 8H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Londres était stable (-0,02%), Francfort prenait 0,14% et Milan 0,17%.
