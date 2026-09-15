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Les Bourses européennes ouvrent en recul
information fournie par AFP 15/09/2026 à 09:08
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul mardi, freinés par le mouvement continu de hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des dettes souveraines, avant la réunion de la Réserve fédérale américain (Fed).

Dans les premiers échanges à 7H05 GMT, Paris cédait 0,47%, Francfort 0,33%, Londres 0,39% et Milan 0,90%.

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