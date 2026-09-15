Les Bourses européennes ouvrent en recul

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul mardi, freinés par le mouvement continu de hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des dettes souveraines, avant la réunion de la Réserve fédérale américain (Fed).

Dans les premiers échanges à 7H05 GMT, Paris cédait 0,47%, Francfort 0,33%, Londres 0,39% et Milan 0,90%.