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Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse
information fournie par AFP 12/11/2026 à 09:13

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, profitant de leur moindre exposition aux valeurs liées à l'intelligence artificielle que leurs homologues asiatiques ou américaines, alors que les interrogations autour de la gouvernance de Nvidia secouent le secteur.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris gagnait 0,66 %, Francfort 0,94 %, Londres 0,35 % et Milan s'octroyait 0,11 %.

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