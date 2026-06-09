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Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
information fournie par AFP 09/06/2026 à 09:08

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse mardi, malgré les espoirs de conclusion rapide d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs anticipant une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,09% et Londres 0,42%. Le Dax de Francfort restait à plat (+0,03%) quand Milan gagnait 0,72%.

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1 commentaire

  • 09:52

    Mais le pire c'est qu'elle en est bien capable :-)

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