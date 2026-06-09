Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse mardi, malgré les espoirs de conclusion rapide d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs anticipant une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,09% et Londres 0,42%. Le Dax de Francfort restait à plat (+0,03%) quand Milan gagnait 0,72%.
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