Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé mardi, reprenant leur souffle au lendemain de nettes hausses provoquées par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, qui a propulsé les valeurs technologiques.

Vers 09H05, Paris gagnait 0,21 %, tandis que Francfort cédait 0,11 %. Londres était stable (-0,05 %).

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