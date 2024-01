Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse lundi, rattrapant les pertes de la semaine passée grâce à l'élan de Wall Street vendredi, avant une semaine chargée entre résultats d'entreprises, décisions de banques centrales et indicateurs économiques.

Paris progressait de 0,88%, Londres de 0,40% et Francfort de 0,78% à l'ouverture. Vendredi, les indices américains Dow Jones et S&P 500 ont établi de nouveaux sommets, portés par l'optimisme des consommateurs américains et un nouvel épisode de frénésie sur la technologie.

Euronext CAC40