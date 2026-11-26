Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, rattrapant le redressement de Wall Street intervenu mercredi après la clôture américaine, dans une séance aux volumes réduits par la fermeture des marchés aux Etats-Unis pour Thanksgiving.

Dans les premiers échanges, Francfort gagnait 1,77%, Paris 1,54% et Londres 1,07%.