Les Bourses européennes ouvrent en hausse, records en séance à Francfort et Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi, dans le sillage de nombreux résultats d'entreprises et avec deux indicateurs macroéconomiques américains en ligne de mire.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,61% à 7.724,49 points à 09H00 (08H00 GMT), battant son record en séance quelques minutes plus tard, à 7.743,32 à 8H17 GMT, et toujours en progression. Francfort réalise la même performance, avec un record en séance à 17.068,40 points, après avoir ouvert en hausse de 0,45%. Londres (+0,49%) et Milan (+0,48%) ont suivi la même tendance.

Euronext CAC40