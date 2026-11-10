Les Bourses européennes ouvrent en hausse ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert mardi, profitant d'une détente des prix du pétrole et d'un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, avant la très attendue publication de l'inflation américaine pour octobre.

Dans les premiers échanges, à 8H05 GMT, Paris prenait 1,20 %, Francfort 1,14 %, Milan 1,20 % et Londres 0,73 %.

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