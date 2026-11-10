 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 10/11/2026 à 09:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Les Bourses européennes ouvrent en hausse ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ouvrent en hausse ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert mardi, profitant d'une détente des prix du pétrole et d'un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, avant la très attendue publication de l'inflation américaine pour octobre.

Dans les premiers échanges, à 8H05 GMT, Paris prenait 1,20 %, Francfort 1,14 %, Milan 1,20 % et Londres 0,73 %.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,9 -2,49%
CAC 40
8 314,36 +0,98%
2CRSI
16,66 -3,08%
BIOPHYTIS
0,0425 -5,35%
SOITEC
105,95 +6,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank