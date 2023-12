Les Bourses européennes ouvrent en forte hausse, Paris et Francfort à des records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en forte hausse jeudi, ravies par les annonces de la banque centrale américaine de la veille, dont les membres ont discuté d'un calendrier de baisse des taux d'intérêt directeurs.

La Bourse de Paris progresse de 1,27% à 7.626,54 points à 09H00 (08H00 GMT) et a atteint un nouveau record en séance, tout comme l'indice principal de la Bourse de Francfort, qui prenait 1,09% et se rapproche du seuil des 17.000 points. Londres montait de 1,22% dans les premiers échanges et Milan de 0,99%.

