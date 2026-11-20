Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ouvrent en net repli vendredi, dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, l'entrée en Bourse record d'Anthropic n'ayant pas suffi à apaiser les doutes des investisseurs sur la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, Paris perdait 0,96 %, Francfort 1,39 %, Londres 0,56 % et Milan 1,31 %.