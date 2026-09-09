Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi, encaissant la hausse incessante des prix de l'énergie liée aux tensions au Moyen-Orient, le pétrole Brent frôlant les 100 dollars le baril.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,66%, Francfort perdait 0,43%, Londres 0,27% et Milan 0,37%.

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