La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, digérant une première salve de décrets présidentiels de Donald Trump après son retour à la Maison Blanche et attendant d'en savoir plus sur sa politique commerciale vis-à-vis de l'Europe et de la Chine.

La Bourse de Paris a gagné 0,48%, Londres a avancé de 0,33% et Francfort s'est octroyé 0,25%.

Euronext CAC40