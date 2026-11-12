Les Bourses européennes ont le vent en poupe ce jeudi, dans un contexte mêlant rebond vigoureux à Wall Street la veille, accalmie des cours du pétrole, croissance solide au Royaume-Uni et vague de publications d'entreprises généralement bien accueillies.

En milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 gagne plus de 0,3%, à 6 414 points, tandis que le CAC 40 prend 0,7%, à 8 391 points, à Paris, que le DAX de Francfort s'adjuge 1%, à 26 937 points, et que le FTSE de Londres grappille 0,2%, à 10 860 points.

L'heure reste pour l'instant à l'optimisme après que Wall Street a nettement rebondi mercredi ( 1,3% pour le S&P 500 et 2,3% pour le Nasdaq 100), portée par les résultats rassurants de CoreWeave, qui ont redonné confiance aux investisseurs dans la solidité de la demande en infrastructures d'IA.

Autre facteur rassurant pour les places européennes, les cours du pétrole se montrent relativement sages, avec un baril de WTI ne grappillant que 0,5%, à 86,6 USD, et un baril de Brent qui tend également à se stabiliser, avec un gain de 0,4%, à 92,9 USD.

"Les perspectives de désescalade au Moyen-Orient et le repli des prix de l'énergie continuent de soutenir l'horizon économique", met en avant Andreas Lipkow, chez CMC Markets, prévenant toutefois qu'il "faudra plus qu'un simple regain d'optimisme sur les questions géopolitiques pour aller chercher de nouveaux sommets".

La croissance britannique s'accélère au 3e trimestre

Principale donnée macroéconomique de la matinée, le PIB réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% au 3e trimestre 2026, selon la première estimation de l'ONS, qui ressort ainsi conforme aux attentes des économistes, après une croissance de 0,5% au 2e trimestre.

La croissance du 3e trimestre a été principalement portée par une hausse de 0,9% de l'activité dans le secteur des services (notamment les services aux entreprises), tandis que la production industrielle a progressé de 0,1% et que l'activité dans la construction a reculé de 0,7%.

Par ailleurs, l'ONS indique qu'en septembre, la production industrielle s'est accrue de 0,1% par rapport au mois précédent, tirée par une progression de 0,9% dans le secteur manufacturier proprement dit, tandis que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 1,5 MdGBP, pour atteindre 21,4 MdsGBP.

Des relèvements de prévisions acclamés à Francfort

Dans l'actualité des valeurs, Siemens ( 4,5% à Francfort) tient le haut du pavé au sein de l'Euro Stoxx 50, plébiscité après le relèvement de ses objectifs à moyen terme et une augmentation de son dividende, en marge de résultats annuels records grâce à la vigueur de ses activités numériques.

Allianz gagne 1,5% à Francfort, salué après que l'assureur a relevé la borne haute de sa fourchette cible de profit opérationnel pour l'ensemble de 2026, à l'occasion de la publication de résultats trimestriels marqués, entre autres, par une "excellente croissance interne dans le segment de la gestion d'actifs".

Les opérateurs saluent également Merck KGaA ( 2,4%), qui a relevé ses objectifs financiers annuels pour la troisième fois cette année, après un 3e trimestre porté par la bonne dynamique de l'activité Process Solutions, des traitements des maladies rares et des solutions pour semi-conducteurs.

Parmi les nombreuses autres publications du jour en Europe, celle du groupe de services en ressources humaines Adecco ( 14,4% à Zurich) reçoit un accueil particulièrement chaleureux, à la différence de celle du bancassureur KBC (-3,9% à Bruxelles).