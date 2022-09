Les Bourses européennes ont le cafard

(AOF) - La prudence a été de mise en Europe après le coup de grisou d’hier sur les marchés américains. L’indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,37% à 6 222,41 points, tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,51% à 3 567,86 points. Après avoir connu hier leur plus mauvaise séance depuis 2 ans, les indices américains affichaient un rebond limité. Le Dow Jones gagnait 0,25% vers 17h30.

Les mauvais chiffres de l'inflation américaine ont sapé le moral des investisseurs, qui s'attendaient à ce qu'elle ait atteint un pic. Ils renforcent le scénario d'une accélération du durcissement monétaire de la Fed, fragilisant le scénario d'un ralentissement en douceur de l'économie américaine. Si une hausse de 75 points de base des taux directeurs demeure de loin le scénario favori du marché, une probabilité de 30% est associée à un resserrement monétaire de 100 points de base. Le scénario d'une quatrième hausse consécutive de 75 points de base en novembre se renforce également.

A ce titre, le marché des taux longs est toujours tendu, avec un dix ans américain évoluant aux alentours de 3,40%.

En Europe, les données économiques ont continué de décevoir. La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 2,3% en juillet dans la zone euro et de 1,6% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était attendue en repli de 1% pour la zone euro.

" Les chiffres montrent une faiblesse généralisée, les vents contraires de l'énergie et de la demande pesant sur la production ", souligne Barclays, qui anticipe maintenant une récession plus profonde et prolongée cet hiver.

Les marchés ont limité leurs pertes grâce au secteur de l'énergie. TotalEnergies a fini à la seconde place du CAC 40 et Technip Energies à la première place du SBF 120 dans le sillage de la progression de 2% des cours du baril de WTI.