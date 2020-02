Les Bourses européennes ont achevé la séance sur une note prudente

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge ce jeudi, dans un contexte marqué par des inquiétudes persistantes sur le dossier du coronavirus. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,80% à 6 062,30 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 1,09% à 3 822,98 points. A Wall Street, la tendance est également dégradée en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite reculent respectivement de 1,01% et 1,44%.

Si la progression du coronavirus semble en ralentir en Chine (+673 nouveaux cas), l'incertitude demeure quant à la durée de l'épidémie et ses conséquences précises sur l'économie chinoise et mondiale.

Dans ce contexte, le nouveau coup de pouce de la Chine à son économie, via la baisse de l'un de ses taux d'intérêt de référence, pas plus que les bonnes statistiques du jour, n'ont suffi à faire basculer les indices dans le vert.

En zone euro, la confiance des consommateurs a atteint -6,6 en février 2020 (+1,5 point), selon une estimation préliminaire, alors que le consensus visait un repli à -8,2.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a bondi de 20 points en février à 36,7 points, alors qu'il était attendu à 12 par le marché.

Sur le front des valeurs, Schneider Electric (+5,65%) et Bouygues (+4,57%) ont profité de leurs solides résultats annuels et se montrés rassurants sur les conséquences du coronavirus sur leurs activités.

En revanche, Axa (-3,47%) a trébuché en raison de la contreperformance d'Axa XL et Air France-KLM (-3,49%) a pâti de perspectives assombries par le Covid-19. Enfin, Eramet (-13,67%) a vu ses comptes 2019 plombés par la forte baisse du cours du manganèse et Vallourec (-8,58%) a pris le marché de cours en annonçant une augmentation de capital de 800 millions d'euros.