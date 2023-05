Les Bourses européennes neutres, Londres et Wall Street fermées

Les Bourses européennes ne dégagent pas de tendance claire lundi, dans une séance inanimée et atone avec la fermeture des Bourses de Londres et Wall Street pour un jour férié.

Après une ouverture en hausse grâce à l'aboutissement dimanche à un accord pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, la dynamique n'a pas tenu et les indices européens ont calé.

Vers 13H45 (11H45 GMT), Paris cédait 0,10%, Francfort 0,11% et Milan 0,46%.

La Bourse de Madrid reculait de 0,20%, peu perturbée par la lourde défaite du parti socialiste du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, dimanche, lors des élections municipales et régionales en Espagne. M. Sanchez a annoncé la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées.

L'absence lundi des investisseurs britanniques et américains réduit les volumes des échanges sur les marchés, ce qui peut amplifier les variations.

En Asie, Tokyo a gagné 1,03%, ravie par l'accord sur la dette américaine. Hong Kong a perdu 1,04% dans les derniers échanges et Shanghai a grappillé 0,28%.

Le président américain Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord, durant le week-end, afin de relever pendant deux ans le plafond d'endettement public des Etats-Unis et ainsi d'éviter un défaut de paiement cataclysmique.

"L'accord permet d'éviter la pire crise possible: un défaut de paiement pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une récession économique, des comptes épargne retraite dévastés, des millions d'emplois perdus", a soutenu le président démocrate.

La réaction des investisseurs était limitée lundi car, selon l'analyste de SPI Asset Management Stephen Innes, les marchés avaient peu misé sur un blocage total des négociations entre Démocrates et Républicains.

Les marchés avaient même nettement progressé en fin de séance vendredi, notamment à Wall Street où les indices avaient pris entre 1% et 2% tandis que les investisseurs tablaient sur un accord très proche.

Mais la prudence perdure, car l'accord doit encore recevoir l'aval d'un Congrès divisé et fait déjà l'objet d'une fronde d'élus progressistes et conservateurs, certains parlant d'une "capitulation".

Signe d'un certain apaisement toutefois, les taux d'intérêt souverains sur les marchés obligataires baissaient vers 11H40 GMT. Celui de la dette allemande à 10 ans valait 2,44% contre 2,54% à la clôture de vendredi.

Erdogan réélu en Turquie

Le chef d'Etat turc indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire à l'élection présidentielle en Turquie, à l'issue de laquelle il a remporté plus de 52% des suffrages, selon des résultats portant sur plus de 99,85% des bulletins du second tour.

L'indice BIST 30 de la Bourse d'Istanbul progressait de 3,83% vers 11H40 GMT.

La livre turque a été pénalisée par la politique du président Erdogan de maintien de taux d'intérêt très bas, malgré une inflation très élevée. Vers 11H40 GMT, elle perdait encore du terrain (-0,58%) face au dollar, à 20,09 livres turques pour un dollar.

SBB sur le marché

La société foncière suédoise SBB en difficulté a annoncé lundi un examen de ses "options stratégiques", qui pourraient compter des cessions d'actifs, voire une mise en vente du groupe face aux difficultés du marché immobilier suédois.

Son titre grimpait de 3,21% à Stockholm.

Retour aux vestiaires pour Borussia Dortmund

L'action du club de football allemand Borussia Dortmund a dégringolé de 27,5% à Francfort, après que le club a laissé s'échapper samedi le titre de champion allemand de première division (Bundesliga) qui lui tendait les bras, au profit du Bayern Munich.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole reculaient vers 11H40 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord cédait 0,23% ,à 76,77 dollars, et le baril de WTI américain perdait 0,15%, à 72,55 dollars.

L'euro était stable (-0,04%) par rapport au billet vert à 1,0718 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 1,17% à 27.890 dollars.

