Les Bourses européennes naviguent en hausse dans un contexte agité

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la séance de vendredi en hausse saluant un répit dans la flambée des prix du pétrole dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, et après la hausse des taux décidée par la Banque centrale européenne (BCE) la veille.

Après quelques minutes d'échanges, Paris (+0,50%) était portée par des valeurs industrielles (Safran +1,80% et Airbus +1,54%) tout comme Francfort (+0,31%). Londres était à l'équilibre après l'annonce d'une croissance meilleure que prévu en juillet. Milan progressait franchement (+0,77%).

Euronext CAC40