Les Bourses européennes montent, Francfort en tête

Les marchés européens progressent jeudi à la mi-séance, soutenus par de bons résultats d'entreprises. Francfort a atteint un record dans la matinée, tandis que Paris poursuit sa hausse. Burberry se distingue à Londres avec un bond de près de 10%.

Les marchés européens se portent bien jeudi. A mi-séance, le CAC 40 gagne 0,72% à Paris, le DAX allemand avance de 0,83% et le FTSE 100 britannique progresse de 0,41%. Zurich prend 0,82%. L'Euro Stoxx 50, qui rassemble les principales entreprises cotées de la zone euro, augmente de 0,37%. Francfort reste en tête des grandes places européennes, même si sa hausse s'est un peu réduite. Le DAX a dépassé pour la première fois les 27.000 points dans la matinée. Les résultats de Siemens et les prévisions plus favorables d'Allianz et de Merck KGaA donnent aux investisseurs des raisons d'espérer une bonne tenue des bénéfices. En France, le CAC 40 se dirige vers une quatrième séance consécutive de hausse mais reste toutefois sous son record historique de 8 755,03 points, atteint le 7 août 2026 en séance.

Les marchés européens profitent encore du rebond de Wall Street mercredi. Les résultats de CoreWeave, qui loue de la puissance informatique aux entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, ont rassuré sur la demande dans ce secteur. La relative accalmie du pétrole apporte aussi un soutien : une énergie moins chère réduirait les coûts des entreprises et aiderait à freiner l'inflation. L'évolution des tensions au Moyen-Orient reste toutefois déterminante.

Au Royaume-Uni, la croissance a accéléré à 0,7% au troisième trimestre, après 0,5%, conformément aux attentes. Cette amélioration vient surtout des services. Les autres chiffres sont plus mitigés : en septembre, la production industrielle n'a augmenté que de 0,1% sur un mois, malgré une hausse de 0,9% de la production manufacturière. Le déficit commercial du Royaume-Uni, lui, s'est creusé de 1,5 milliard de livres, à 21,4 milliards.

L'euro progresse légèrement face au billet vert, de 0,06%, autour de 1,1100 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

A Londres, Burberry grimpe de 9,15%. Le groupe de luxe britannique a publié des ventes trimestrielles et un bénéfice semestriel supérieurs aux attentes. Ses ventes à périmètre comparable ont augmenté de 4%, contre 3% attendu. Ces résultats encouragent aussi les achats dans le luxe français : LVMH gagne 1,92% et Hermès 1,81%, parmi les plus fortes hausses du CAC 40. A l'inverse, Euronext recule de 1,14%.

Siemens avance de 3,23%. Le groupe allemand bénéficie notamment de la demande pour ses trains et ses équipements destinés aux centres de données. Après des résultats annuels records, il a relevé ses objectifs à moyen terme et augmenté le dividende versé aux actionnaires.

Merck KGaA progresse de 2% après avoir amélioré ses prévisions annuelles pour la troisième fois. Allianz prend 0,96% : l'assureur a relevé le haut de sa fourchette de bénéfice opérationnel attendu pour 2026.

En revanche, les fabricants de puces restent en retrait. Les interrogations sur un éventuel départ de Jensen Huang, le patron de Nvidia, inquiètent les investisseurs, tant le groupe américain joue un rôle central dans l'intelligence artificielle. STMicroelectronics cède ainsi 0,37% à Paris. Les indices européens résistent néanmoins à ces turbulences, car la technologie y occupe une place moins importante qu'à Wall Street.