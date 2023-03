Les Bourses européennes maintiennent leur cap haussier avant la Fed

Au chapitre des valeurs, les valeurs bancaires se sont distinguées figurant d'ailleurs parmi les plus fortes hausses du CAC 40. A la clôture, Societé Générale s'est adjugé 4,30% à 21,93 euros, BNP Paribas 4,15% à 54,74 euros et Crédit Agricole a gagné 2,25% à 10,28 euros.

Trois options s'offrent à la banque centrale des États-Unis : une forte hausse des taux d'un demi-point de pourcentage ; une hausse plus modérée d'un quart de point comme lors de la précédente réunion ; ou une pause.

Tandis qu'UBS a accepté de racheter Credit Suisse pour trois milliards de francs suisses, une aide de plusieurs milliards de dollars a été apportée par les plus grandes banques américaines à First Republic Bank.

Pris par les turbulences dans le secteur bancaire suite aux déboires des banques américaines (Silicon Valley Bank), les indices européens ont rebondi nettement. Ce rebond a rassuré les investisseurs inquiets de la situation bancaire mondiale et de la stabilité financière.

