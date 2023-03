Les Bourses européennes lestées par les banques après le rachat en urgence de Credit Suisse

(AOF) - Les marchés européens reculent à la suite du rachat en urgence de Credit Suisse par sa grande rivale UBS pour 3 milliards de francs suisses. Une opération fortement soutenue par les autorités du pays. A Paris, le CAC 40 perd 0,83% à 6 867,86 points, pénalisé par la chute des actions des banques françaises, qui perdent entre 2,9% et 5,5%. Symbole de l'augmentation de l'aversion pour le risque, l'once d'or dépasse les 2000 dollars à 2010 dollars, en hausse de 1,85%. Le rendement du 10 ans allemand perd plus de 11 points de base à 2%.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires du Credit Suisse recevront 1 action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse détenues, ce qui équivaut à 0,76 franc suisse par action. Le titre Credit Suisse a clôturé vendredi au niveau bien plus élevé de 1,86 franc suisse.

Dans un entretien accordé au " Monde ", le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau s'est voulu rassurant sur la solidité des banques françaises. "L'industrie bancaire en France est concentrée autour de six grandes banques qui ont toutes un modèle d'affaires stable et profitable, une forte maîtrise des risques, et un haut degré de conformité aux règles", a-t-il déclaré, soulignant qu'elles étaient " solides ".

En réaction au rachat de Credit Suisse par UBS, Christine Lagarde, a déclaré que les décisions prises par les autorités suisses " contribuent à rétablir des conditions de marché normales et à garantir la stabilité financière ".

Avant d'ajouter : " Le secteur bancaire de la zone euro est résistant, avec des positions solides en termes de capital et de liquidité. En tout état de cause, notre palette de politiques est parfaitement équipée pour fournir un soutien en liquidités au système financier de la zone euro en cas de besoin et pour préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire".

" Nous saluons les annonces faites aujourd'hui par les autorités suisses pour soutenir la stabilité financière. Les positions en capital et en liquidité du système bancaire américain sont solides et le système financier américain est résilient. Nous avons été en contact étroit avec nos homologues internationaux pour soutenir leur mise en œuvre, " ont déclaré pour leur part Jerome Powell et la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen.

La Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse ont en outre dévoilé une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités par le biais des accords permanents de swap de liquidités en dollars.

Les banques centrales qui proposent actuellement des opérations en dollars ont accepté d'augmenter la fréquence des opérations d'une durée de 7 jours d'une fois par semaine à une fois par jour. Ces opérations quotidiennes débuteront le lundi 20 mars 2023 et se poursuivront au moins jusqu'à la fin du mois d'avril.

Elles soulignent que ces lignes de swap constituent " un important soutien de liquidité pour atténuer les tensions sur les marchés de financement mondiaux, contribuant ainsi à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédit aux ménages et aux entreprises ".