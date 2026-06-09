 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes lestées par l'essoufflement du rebond de la tech
information fournie par AFP 09/06/2026 à 17:48

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les marchés boursiers européens ont perdu leur élan en clôture mardi, au terme d'une séance particulièrement volatile, après un essoufflement du rebond, amorcé lundi, du secteur de la tech et des semi-conducteurs.

Après une ouverture en baisse puis une journée passée dans le vert, Paris a fini stable stable (+0,05%), Francfort a cédé 0,74% et Milan a grappillé 0,11%. Londres a cédé 1,41%, plombée par ses majors pétrolières qui ont reculé avec les prix du brut.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Partouche publie un chiffre d'affaires en hausse au 2T, malgré un contexte difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.06.2026 18:02 

    Le groupe de casinos Partouche a réalisé au deuxième trimestre 2026-2027 un chiffre d'affaires en hausse de 2,1% à 109,1 millions d'euros, sur la lancée du trimestre précédent, en dépit d'un contexte économique difficile lié à la hausse des prix des carburants. ... Lire la suite

  • L'UE a imposé mardi le retour gratuit des concurrents de Meta AI, l'assistant d'intelligence artificielle de Meta, dans l'application de messagerie WhatsApp ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'UE impose le retour gratuit des concurrents de Meta AI dans WhatsApp
    information fournie par AFP 09.06.2026 18:00 

    La Commission européenne a imposé mardi à Meta de rétablir l'accès gratuit à son application de messagerie WhatsApp aux assistants d'intelligence artificielle concurrents de sa propre technologie, Meta AI, dans le cadre d'une enquête de concurrence. Contacté par ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing
    Boeing: Les livraisons ont bondi de 33% sur un an en mai
    information fournie par Reuters 09.06.2026 17:26 

    par Dan Catchpole Boeing ‌a annoncé mardi avoir livré 60 avions en mai, soit ​une hausse de 33% par rapport à la même période l'an dernier, un chiffre toutefois inférieur aux 81 appareils livrés par ​son concurrent européen Airbus. Les livraisons de Boeing en mai ... Lire la suite

  • L'influenceur Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, arrive au tribunal de Nîmes le 2 avril 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    Relaxé à Nîmes, Jeremstar appelle à d'autres actions anti-corrida
    information fournie par AFP 09.06.2026 17:17 

    Conforté par sa relaxe mardi par le tribunal de Nîmes, l'influenceur Jeremstar, jugé pour avoir fait irruption dans les arènes de la ville en pleine corrida, a lancé un appel à "continuer les actions pour qu'un jour cesse ce spectacle barbare". "Et oui, on va le ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Pétrole Brent
90,18 -4,18%
SOITEC
140,15 -10,42%
2CRSI
50,35 -7,44%
HAFFNER ENERGY
0,25 -6,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank