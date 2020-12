Les Bourses européennes hésitent mais restent optimistes

Les Bourses européennes ont clôturé sur une note hésitante mardi mais s'affichent globalement optimistes en cette fin d'année, dans le sillage d'un plan de relance américain et d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur leur relation post-Brexit.

La Bourse de Paris a avancé de 0,42% et Londres de 1,55%, tandis que la Bourse de Milan a perdu 0,13% et celle de Francfort reculé de 0,21% au lendemain d'un record historique.

Wall Street hésitait elle aussi au lendemain de records: le Dow Jones perdait 0,09%, le Nasdaq 0,37% et le S&P 500 prenait 0,02% vers 18H30 (17H30 GMT).

A l'avant-veille du réveillon du Nouvel An, la Bourse de Paris affiche une baisse annuelle limitée à quelque 6% malgré des plongeons historiques cette année sur fond de pandémie de Covid-19. C'est sa sixième plus forte chute en vingt ans.

Londres devrait lâcher environ 12% sur l'année, Milan 5%, et Madrid 14%.

Ces reculs auraient pu être bien plus massifs sans une épique remontée des indices boursiers depuis novembre, après l'annonce de plusieurs vaccins efficaces contre le Covid-19 qui ont abouti à un début de vaccination aux quatre coins du monde.

Ces jours-ci, c'est davantage la validation par Donald Trump d'un plan de relance aux Etats-Unis et un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui ont servi de carburants aux indices boursiers, commente auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant pour la société Dôm Finance.

De plus, "nous sommes sur un mouvement général d'optimisme qui consiste à penser que l'an prochain, avec la relance économique et les vaccins, nous connaîtrons un rebond significatif de l'activité économique et des résultats d'entreprises", décrypte l'expert.

Concernant la relance américaine à plusieurs centaines de milliards de dollars, un vote des sénateurs au Congrès est très attendu concernant l'éventuelle adoption d'une prime pour les Américains de 600 dollars à 2.000 dollars, après le feu vert de la chambre des Représentants.

Autre avancée favorable aux investisseurs: la Chine et l'Union européenne semblent proches d'un compromis concernant un accord de protection réciproque des investissements, qui couronnerait sept années de discussions entre les deux puissances économiques.

Le luxe poursuit son mouvement haussier

La perspective d'un accord entre l'Europe et Pékin a soutenu le secteur du luxe, pour qui la Chine est un marché très important.

A Paris, Kering a progressé de 1,07% à 577,50 euros, Hermès de 1,54% à 882,60 euros et LVMH de 1,75% à 512,80 euros. L'Oréal a avancé de 1,00% à 312,20 euros.

A Milan, Salvatore Ferragamo a pris 3,45% à 15,91 euros.

Lufthansa et Air France-KLM profitent de la vaccination

La compagnie aérienne allemande (+5,64% à 10,96 euros) et le groupe franco-néerlandais (+4,63% à 5,25 euros) ont profité de la campagne de vaccination suggérant la reprise progressive des déplacements l'an prochain.

Les multinationales britanniques souffrent

Les valeurs des entreprises tournées vers l'international ont souffert de la remontée de la livre qui désavantage leurs comptes une fois les recettes à l'étranger converties en monnaie nationale. Lloyds a cédé 4,79% à 36,75 pence et Rolls Royce 2,51% à 112,85 pence.

Les indices en bref

Paris - CAC 40: +0,42% à 5.611,79 points

Londres - FTSE 100: +1,55% à 6.602,65 points

Francfort - Dax: -0,21% à 13.761,38 points

Milan - FTSE MIB: -0,13% à 22.259,35 points

Madrid - IBEX 35: +0,24% à 8.174,80 points

Zurich - SMI: +0,74% à 10.682,04 points

Amsterdam - AEX: +0,25% à 629,14 points

Bruxelles - BEL 20: +0,22% à 3.671,11 points

Lisbonne - PSI 20: +0,05% à 4.931,62 points

alb/soe/esp