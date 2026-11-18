Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les marchés européens évoluent en ordre dispersé ce mercredi au lendemain des résultats trimestriels encore très solides de Nvidia. Cette performance a galvanisé les valeurs des semi-conducteurs en Europe. Le CAC 40 évite une troisième séance de suite dans le rouge, en étant stable à 8 216,42 points. Londres et Amsterdam reculent respectivement de 0,24% et 0,04%. En revanche, Francfort gagne 0,19%.

Nvidia rassure les marchés après le départ de son patron

C'était la publication la plus attendue hier après la clôture de Wall Street. Nvidia a dévoilé des résultats au 3e trimestre supérieurs aux prévisions du marché. Sur cette période, le chiffre d'affaires a progressé à 115,8 milliards de dollars, contre 57,0 MdsUSD un an plus tôt. Il était anticipé à 108,9 MdsUSD. Le bénéfice net a augmenté à 65,3 MdsUSD contre 31,9 MdsUSD, tandis que le bénéfice dilué par action est ressorti à 2,70 USD, contre 1,30 USD.

Le géant des puces a annoncé hier qu'il anticipait un chiffre d'affaires au 4e trimestre supérieur aux attentes de Wall Street : 130 MdsUSD contre une estimation moyenne des analystes de 125,25 MdsUSD de dollars, selon LSEG. Nvidia précise ne pas avoir intégré de ventes de puces pour centres de données en Chine. Ce signal est rassurant pour les investisseurs après la démission de Jensen Huang, qui a plongé le fabricant de puces dans la crise. C'est le premier rapport trimestriel du groupe depuis son départ, survenu après la révélation de liaisons extraconjugales suscitant des questions sur ses liens avec Pékin.

"Des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2028, vont à l'encontre du sentiment négatif entourant l'IA et témoignent de la vigueur persistante de la demande pour les produits de Nvidia", réagit Jefferies.

Après cette publication, le titre Nvidia progressait hier de près de 4,8% dans les échanges prolongés, entraînant l'ensemble du secteur européen des semi-conducteurs dans son sillage. Après 10h30, STMicroelectronics figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40, progressant de 1,95%. Soitec est leader du SBF 120 grâce à un gain de près de 3%. En Europe, ASML enregistre l'une des plus fortes progressions de l'AEX : 3%. A Francfort, Infineon s'adjuge plus de 2%, signant l'une des plus fortes hausses du DAX 40.

Tensions au Moyen-Orient : nouvelle baisse du pétrole

Outre l'actualité dense autour de Nvidia, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'armée iranienne a affirmé ce mercredi avoir lancé des drones sur des systèmes de défense aérienne et des plateformes de lancement de missiles américains au Koweït, selon le service de communication des forces armées.

De son côté, les forces armées de Bahreïn ont annoncé mercredi avoir contré des "attaques aériennes iraniennes" visant l'archipel du Golfe, rapporte l'agence d'information bahreïnie sur son compte X.

En dépit de ce contexte géopolitique très délétère, les cours du pétrole repartent à la baisse. Après 10h30, le prix du Brent perd 1,2% à 91,87 USD. Le WTI américain cède 1,80% à 83,06 USD.

Alstom déraille

Outre la géopolitique, les investisseurs surveillent aussi attentivement l'actualité des sociétés cotées.

Alstom (-8,52%) est victime de lourds dégagements. Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable enregistre la plus forte baisse du SBF 120 après la présentation de ses résultats décevants au 1er semestre de son exercice 2026-2027. Sur cette période, les prises de commandes ont augmenté de 5%, à 11 MdsEUR et le chiffre d'affaires s'affiche en progression de 3%, à 9,3 MdsEUR. En revanche, le résultat d'exploitation est négatif à 396 MEUR, contre 580 MEUR un an plus tôt. La marge d'exploitation ajustée a chuté à environ -4%, loin de celle de 6,4% enregistrée un an plus tôt.

Le 2 novembre dernier le groupe avait déjà prévenu que ses comptes allaient se dégrader nettement et avait révisé à la baisse ses objectifs annuels, ce qui s'était soldé par une chute de 26,09%. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 60,19%, sans compter la baisse du jour.

Pour redresser sa trajectoire, Alstom examine différentes pistes afin de réduire la dette d'environ 2 MdsEUR d'ici fin septembre 2027 : des cessions d'actifs et des financements en fonds propres ou quasi-fonds propres.

En outre, Vusion (-4,22%) a présenté son nouveau plan stratégique Vusion 2030 à l'occasion de sa journée investisseurs. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique vise notamment un chiffre d'affaires de 3 MdsEUR à taux de change constants en 2030.

Verallia a présenté son nouveau plan stratégique baptisé "Verallia Beyond". Le leader européen et troisième producteur mondial d'emballages en verre anticipe une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 24 et 26% d'ici 2029, contre 20,7% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026. Le résultat net devrait plus que doubler à horizon 2029 par rapport aux 94 MEUR enregistrés en 2025. La génération de trésorerie devrait se situer entre 750 et 850 MEUR cumulée sur la période 2027-2029.

Ailleurs, en Europe, SGS ( 0,25%) a présenté mercredi à Berlin son nouveau plan stratégique. Le groupe suisse de tests, d'inspection et de certification table sur une croissance organique de ses ventes de 5 à 7% par an entre 2027 et 2030.

Experian ( 1,95%) abaisse sa prévision de croissance. Aux Etats-Unis, la hausse des taux freine les prêts immobiliers et pèse sur les perspectives du groupe. Les ventes sont désormais attendues entre 6 et 7% contre une fourchette précédente entre 6 et 8%.

Pourtant, les ventes et le bénéfice du spécialiste irlandais des données de crédit ont augmenté au 1er semestre.

L'inflation britannique accélère légèrement en octobre

Côté statistiques, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3,6% sur un an en octobre, soit un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, mais inférieur de 0,1 point au consensus du marché.

A noter que de l'autre côté de l'Atlantique, les marchés prendront connaissance des minutes de la dernière réunion du FOMC ce soir à 20h.