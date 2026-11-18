Les marchés européens ont baissé ce mercredi. Les investisseurs restent prudents avant l'entrée en Bourse d'Anthropic et la rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, programmée jeudi. La chute du cuivre et de l'or a aussi pesé.

A Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,85%, à 8 147 points, après avoir déjà perdu 1,62% mardi, sa plus forte baisse depuis le 1er octobre. Les autres grands indices européens ont aussi terminé dans le rouge. L'Euro Stoxx 50, qui suit les grandes entreprises de la zone euro, a reculé de 0,86%. Le Stoxx Europe 600 a perdu 0,98%. A Francfort, le DAX a cédé 1,11% et à Londres, le FTSE 100 a lâché 1,30%.

Le cuivre et l'or décrochent

Les bons résultats de Nvidia ont soutenu les fabricants de puces, mais la chute des métaux a pesé sur les compagnies minières, très présentes à la Bourse de Londres. Le cuivre est tombé à 12 700 dollars la tonne, son plus bas depuis sept mois, et l'or a touché 3 742 dollars l'once, soit un creux de quatorze mois. Le dollar fort a pesé sur les deux métaux.

Aux Etats-Unis, les chiffres de l'immobilier ont aussi déçu. En octobre, les promesses de vente ont reculé de 4,7% sur un mois, contre 2% attendu, et les permis de construire sont ressortis sous les prévisions.

Deux gros rendez-vous jeudi

Si la sortie de GTA VI occupera une bonne partie des esprits jeudi, les investisseurs auront surtout les yeux rivés sur Anthropic. Le créateur de Claude doit faire ses premiers pas au Nasdaq. L'entreprise vise une valorisation qui peut atteindre 1 400 milliards de dollars. Politiquement, la journée pourrait aussi être mouvementée. A Shenzhen, Donald Trump doit s'entretenir avec Xi Jinping avant une réunion à trois avec Vladimir Poutine, en marge du sommet de l'APEC. Le président américain a reconnu que de nouvelles restrictions sur l'accès de la Chine aux puces d'IA pourraient raviver les tensions avec Pékin.

Dans l'actualité des valeurs

Du côté des sociétés, les résultats de Nvidia ont donné un coup de pouce aux fabricants de puces et à leurs fournisseurs. A Paris, STMicroelectronics ( 1,80%) a signé la plus forte hausse du CAC 40, devant Legrand ( 1,61%), qui équipe les centres de données. A Amsterdam, ASML, qui fabrique les machines utilisées pour produire les puces, a clôturé en hausse de 1,94%.

Les annonces d'entreprises ont aussi fait bouger les cours. Accor (-4,23%) a subi le plus fort recul du CAC 40 après avoir annoncé un accord d'environ 1,6 milliard d'euros pour renforcer sa participation dans Ennismore, sa filiale hôtelière. Hors CAC, Eutelsat ( 7,65%) a rebondi après avoir levé 600 millions d'euros en obligations pour refinancer sa dette. A l'inverse, Alstom (-7,15%) a décroché après une perte semestrielle nette ajustée de 822 millions d'euros, sur fond de retards dans plusieurs projets ferroviaires en Allemagne.

A Londres, Experian ( 3,7% en séance) a profité de ventes semestrielles supérieures aux attentes et de l'annonce d'un rachat d'actions de 500 millions de dollars. Du côté des minières, le producteur de cuivre Antofagasta (-4,6%) et le groupe aurifère Endeavour Mining (-4,1%) ont reculé en séance dans le sillage des métaux.