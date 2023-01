Les Bourses européennes gardent leur cap haussier

Les marchés européens ont progressé timidement lundi, en l'absence de Wall Street et en attendant au fil de la semaine de nouvelles publications économiques et financières ainsi que des indications de politique monétaire des banques centrales.

Les places financières ont avancé à Paris (+0,28%), Francfort (+0,31%), Londres (+0,20%) et Milan (+0,46%).

La séance du jour s'est déroulée tranquillement, Wall Street étant fermée en raison du Martin Luther King day, un jour férié aux États-Unis.

L'agenda du reste de la semaine sera un peu plus étoffé, avec la croissance chinoise du dernier trimestre 2022 mardi, l'indice des prix à la production aux États-Unis mercredi et la réunion de la Banque du Japon le même jour.

Les marchés boursiers européens sont soutenus en 2023 par la réouverture en cours de la Chine, qui instille plus de confiance dans l'économie, et la détente du prix du gaz.

Ils se sont aussi félicités du reflux de l'inflation aux États-Unis, qui conforte les espoirs des investisseurs d'une modération de la politique monétaire dans la première économie mondiale cette année.

Cependant, "il est peu probable que les banquiers centraux laissent se mettre en place une euphorie boursière", préviennent les experts de Apicil Asset Management.

Cette semaine, plusieurs banquiers centraux doivent s'exprimer au Forum économique mondial de Davos (Suisse). "Quelques déclarations de mise en garde sont donc à prévoir", selon Apicil AM.

Arnaud de Puyfontaine quitte le conseil d'administration de TIM

Le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a démissionné avec effet immédiat de son poste de membre du conseil d'administration de Telecom Italia (TIM), a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole du groupe français. Le titre Vivendi a gagné 0,86%. L'action TIM a pris 2,92% à Milan.

Du mouvement dans la distribution britannique

La chaîne britannique Marks and Spencer (+3,26%) a annoncé lundi investir 480 millions de livres (plus de 540 millions d'euros) pour ouvrir 20 magasins au Royaume-Uni, dans le cadre d'un plan qui en voit disparaître des dizaines d'autres.

Par ailleurs, la chaîne Sainsbury (+1,29%) a annoncé un partenariat avec la plateforme de livraison Just Eat pour permettre à certains de ses clients d'être livrés en 30 minutes. Just Eat a décroché de 2,98%, pénalisé par une mauvaise recommandation d'analystes, alors que l'action avait retrouvé son plus haut niveau en huit mois. Dans le même secteur, l'Allemand Hello Fresh a perdu 5,30%.

Le gaz décroche, le bitcoin flambe

Le dollar tentait de se reprendre après des difficultés en début d'année face aux autres devises.

La livre sterling, en baisse de 0,23% à 1,2198 dollar vers 16H45 GMT, avait atteint plus tôt en séance un sommet depuis un mois à 1,2289 dollar.

La monnaie européenne cédait 0,09% face au billet vert, à 1,0820 dollar.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin se stabilisait (+0,22% à 20.950 dollars) après s'être envolé ce week-end, dopé par l'appétit pour le risque des investisseurs.

A plus de 20.000 dollars, il renoue avec son niveau de novembre, avant la faillite de la plateforme d'échanges FTX, et s'inscrit en hausse de 26% depuis le début de l'année, même s'il reste en baisse de 51% sur un an.

Les prix du pétrole reprenaient leur souffle lundi après une semaine de hausse: vers 16H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars perdait 1,31% à 84,16 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février baissait de 1,32% à 78,80 dollars.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, la référence européenne du gaz naturel, s'échangeait à 54,57 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir chuté jusqu'à 54,53 euros, son prix le plus bas depuis seize mois.

bur-fs/mdz/sr