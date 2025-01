Les Bourses européennes gardent le cap ; Alstom déraille

Sidetrade (+2,98% à 242 euros), spécialiste des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce une croissance de 26 % de son chiffre d’affaires en 2024, à 55 millions d'euros. La part du chiffre d'affaires réalisé hors de France est de 65% tandis que 70% de ses effectifs sont basés à l’étranger. Les Etats-Unis ont pleinement joué leur rôle de moteur de croissance avec une hausse de 36% des prises de commandes en abonnements, représentant 46% du total. "Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà», souligne la direction du groupe.

Alstom (-2,41% à 20,21 euros) accuse une des plus fortes baisses du SBF 120. L'action du spécialiste du ferroviaire est sanctionnée à Paris après l'annonce hier d'une forte baisse de prises de commandes au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. Elles se replient de 21,9% pour s'élever à 4,26 milliards d'euros contre 5,45 milliards un an auparavant. Selon Invest Securties, elles sont inférieures aux marchés qui visaient les 4,6 milliards d'euros. Toutefois, sur les 9 mois de cet exercice, le groupe affiche une hausse de 9,4% des prises de commandes à 15,2 milliards d'euros.

EasyJet (-2,63% à 499,75 pence) accuse un des plus forts reculs de l'indice Footsie 100 après la publication de ses résultats du premier trimestre. La compagnie britannique à bas coûts a réduit sa perte d'exploitation de 117 à 40 millions de livres sur un an en raison de la demande liée aux fêtes de fin d'année. Les recettes ont augmenté de 13 %, passant de 1,80 milliard de livres sterling à 2,04 milliards de livres sterling. Les recettes passagers ont, pour leur part, progressé de 11 %, passant de 1,13 à 1,26 milliard de livres sterling.

(AOF) - Les marchés actions européens poursuivent leur mouvement haussier. Les opérateurs semblent soulagés que Donald Trump n'ait pas appliqué de droits de douanes immédiatement suite à son investiture de lundi. Les investisseurs suivront à 16h15 le discours de Christine Lagarde. La présidente de la BCE s'exprimera depuis le Forum économique mondial, à Davos. Côté valeurs, Alstom se replie après le net recul de ses prises de commandes au troisième trimestre. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,72% à 7827 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,77% à 5205 points.

