Les Bourses européennes galvanisées par les performances de Nvidia

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse ce jeudi. Le CAC 40, a gagné 1,27% à 7911,60 points, signant ainsi un nouveau record. L'EuroStoxx 50 a avancé de 1,67% à 4855,25 points. De l'autre côté de l'Atlantique, au lendemain de la publication des très solides résultats annuels de Nvidia, les indices américains évoluent aussi dans le vert avec un Nasdaq euphorique en progression de 2,43% vers 17h30.

A la Bourse de Paris, les marchés ont été galvanisés ce jeudi par les nombreux résultats d'entreprises. Sopra Steria a fini leader du SBF 120 après avoir affiché "d'excellents résultats 2023", selon Invest Securities. En marge de ses résultats annuels, l'entreprise de services du numérique a dévoilé son intention de se séparer de son activité Sopra Banking Software pour le céder au groupe Axway.

De son côté, Engie a figuré parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après avoir révisé à la hausse ses perspectives financières pour l'année 2024, en marge de la présentation de ses résultats 2023.

Nvidia booste le secteur des semi-conducteurs

STMicroelectronics a aussi brillé au sein de l'indice phare de la place parisienne, profitant de la performance titanesque de Nvidia sur l'année 2023 qui a vu son titre grimper à la bourse new-yorkaise.

Sur l'année 2023, le fabricant de puces graphiques a dégagé près de 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires et a son bénéfice net a bondi de près de 30 milliards de dollars.

En réaction aux résultats de Nvidia, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM estime que "cette société continue de profiter de sa position dominante sur le segment des cartes graphiques qui sont les plus performantes pour être moteur d'IA (entraînement et inférences) et que cela booste les ventes".

Aux Etats-Unis, à part les résultats attendus de Nvidia à la clôture des marchés hier, les investisseurs ont également pris connaissance du compte-rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed. Selon les minutes de la Fed, la plupart des responsables de la Réserve fédérale américaine ont manifesté leur préoccupation quant au risque de baisser trop tôt les taux d'intérêt. Les responsables ont besoin de plus de confiance dans le repli de l'inflation avant d'envisager une possible baisse des taux.

Nouveau record pour le Nikkei

Outre les records successifs du CAC 40, le Nikkei a battu son record historique en clôture. La Bourse de Tokyo a ainsi gagné ce jeudi 2,19% à 39098 points, dépassant les 38957 points datant du 29 décembre 1989.

Coté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI Composite en France, en zone euro.

S'étant redressé de 44,6 en janvier à 47,7, cet indice de l'activité globale en France a atteint un plus haut de neuf mois en février. Il est supérieur au consensus (45) et met en évidence un net ralentissement de la contraction.

En zone euro, le PMI composite de l'activité globale s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier et un consensus de 48,5. Il signale ainsi une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées de la région, la plus faible toutefois depuis juin 2023.