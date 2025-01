Les Bourses européennes galvanisées par le luxe

(AOF) - Hormis le Footsie, les marchés actions européens évoluent en territoire positif. Le luxe est à l'honneur dans le sillage des résultats du britannique Burberry qui bondit à Londres. De son côté, Kering survole le CAC 40. L'indice phare de la place parisienne se dirige tout droit vers une neuvième séance de suite dans le vert. Cette matinée de vendredi à été rythmée par les PMI. En zone euro, le secteur privé renoue avec la croissance en janvier tout comme en Allemagne. Vers midi, le CAC 40 progresse de 1,02% à 7972 points tandis que l'EuroStoxx 50 gagne 0,57% à 5247 points.

Ericsson chute de 8,79% à 89,04 couronnes suédoises, subissant sa pire journée sur les marchés depuis plus d'un an et demi. L'équipementier télécoms a fait état d'un bénéfice opérationnel ajusté inférieur aux attentes au quatrième trimestre. Le bénéfice opérationnel s'élève à 9,8 milliards de couronnes, contre 7,4 milliards l'année précédente, là où le consensus tablait sur 10,3 milliards de couronnes. Le groupe suédois a renoué avec les bénéfices en 2024, à 400 millions de couronnes.

Les valeurs du luxe brillent ce vendredi dans le sillage des résultats de Burberry +(14,22% à 1222,75 pence) à Londres. Kering (+9,12% à 269,75 euros) survole l'indice phare de la place parisienne. LVMH (+2,41% à 738 euros) et Hermès ( 2,20% à 2697 euros) sont également en bonne posture, tout comme L'Oréal (+2,65% à 364,10 euros), tirant le CAC 40 à la hausse. A Zurich, Richemont progresse de 2,70% à 174,70 francs suisses. Burberry a fait état d'une baisse moins importante que prévu de ses ventes comparables au troisième trimestre.

Imerys (-1,74% à 27,04 euros) accuse le plus fort repli de l'indice SBF 120. Selon une source de marché, Berenberg a dégradé la société à "Conserver" et réduit son objectif de cours à 32 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,3 en janvier contre un consensus de 47,7 a indiqué S&P Global. Il était de 47,5 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3 à 48,9 entre décembre et janvier. Il était attendu à 49,3.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en janvier contre un consensus de 48,2 a indiqué S&P Global. Il était de 48 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,2 à 52,5 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,1.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global sera communiqué à 15h45 avant les ventes de logements neufs et l'indice de confiance de l'université du Michigan en janvier à 16h00.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,69% à 1,0489 dollar.