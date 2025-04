Les Bourses européennes gagnent 2% et les taux longs américains se détendent

(AOF) - Les marchés européens progressent nettement alors que l’administration américaine a indiqué que les smartphones, les ordinateurs, les mémoires informatiques et les produits électroniques en provenance de Chine seraient taxés à hauteur de 20% et non de 145%. Ils feront plus tard l’objet de droits de douane distincts. Sous tension la semaine dernière, le rendement du 10 ans américain recule de 5,3 points de base à 4,44%. Les taux longs reculent également en Europe. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 1,99% à 7246,36 points et l'EuroStoxx50, 2,05% à 4885,33 points.

En Europe, Salzgitter (-2,75% à 23,34 euros) recule à Francfort après avoir rejeté une offre de reprise vendredi dernier. Après une analyse approfondie, le conseil d'administration du groupe sidérurgique allemand a mis fin aux discussions avec le consortium composé de GP Günter Papenburg AG et de TSR Recycling GmbH & Co. KG concernant une offre potentielle de rachat. Cette décision a été prise "en raison de divergences de vues importantes sur la valeur actuelle et future de Salzgitter AG". Ce consortium envisageait de racheter le sidérurgiste pour environ 18,50 euros par action, rapporte Reuters.

A Paris, BNP Paribas (+3,44% à 67,87 euros) est bien orientée comme l'ensemble des banques européennes. La banque française a confirmé ce lundi l'information dévoilée vendredi après-midi par Bloomberg selon laquelle le traitement prudentiel appliqué au rachat d'Axa Investment Managers pour 5,1 milliards d'euros sera moins favorable qu'annoncé lors du lancement de l'opération. BNP Paribas a d'ailleurs sous-performé le secteur vendredi. Pour autant, " l'impact de l'application d'un traitement prudentiel différent est moins important que ce que l'on redoutait ", signale RBC.

Robertet gagne 1,98% à 826 euros après avoir dévoilé des résultats 2024 et un dividende en forte hausse. L'année dernière, le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes a enregistré un résultat net, part du groupe, en progression de 20,7% à 90,07 millions d'euros. L'Ebitda a augmenté de 18,1% à 157,07 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 19,4% contre 18,4% en 2023. Robertet a bénéficié " d'un contexte de baisse relative des coûts d'achat au premier semestre " et du " dynamisme des catégories de produits à forte valeur ajoutée "

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,20% à 1,1380 dollar.