Les Bourses européennes font fi des inquiétudes concernant le Coronavirus

(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch )

(AOF) - Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de progression ce mercredi. Ainsi, le CAC 40 a pris 0,88% à 4 995,97 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 0,76% à 3 267,26 points. A Wall Street, la tendance est plus indécise en fin d'après-midi : le Dow Jones s'effrite de 0,05 % tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,54 %. Si le vif regain d'optimisme de mardi s'est quelque peu essoufflé, les investisseurs ont continué de saluer la reprise de l'activité et le soutien monétaire des grandes banques centrales à l'économie.

Ces éléments ont permis de reléguer en arrière-plan les inquiétudes concernant une nouvelle vague de Covid-19, alors que le nombre de contaminations est reparti à la hausse à Pékin et dans certains Etats américains.

Côté statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est révélé sans surprise : 0,1% en mai 2020, après 0,3% en avril, selon les données définitives publiées par Eurostat. Un an auparavant, le taux d'inflation était de 1,2%.

En parallèle, les indicateurs du jour étaient décevants aux Etats-Unis. Au total, 974 000 mises en chantier ont été enregistrées en mai en rythme annuel contre 934 000 en avril (chiffre révisé de 891 000) et un consensus Briefing.com de 1,17 million.

De plus, 1,22 million de permis de construire ont été attribués en mai en rythme annuel contre 1,066 million en avril (chiffre révisé de 1,074 million) et un consensus Briefing.com de 1,26 million.

Au chapitre des valeurs, Capgemini (+2,05%) a profité du refinancement de la dette d'Altran, ce qui lui permettra notamment d'alléger ses frais financiers, et Ipsen (+3,42%) a bénéficié de l'obtention de la désignation " Fast Track " de la FDA.

En revanche, Renault (-3,71%) a vu ses immatriculations chuter de 52,5% en mai en Europe et PSA (-0,51%) a vu la Commission européenne ouvrir une enquête approfondie sur son projet de mariage avec Fiat Chrysler Automobiles.