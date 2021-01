Les Bourses européennes font du surplace sans leur marché directeur, Stellantis fait des étincelles

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre, avec un biais positif . Une séance « pour rien » en raison de l'absence des investisseurs américains, Wall Street étant fermé du fait du jour férié dédié à la commémoration du Martin Luther King Day. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,10% à 5 617,27 points tandis que l'EuroStoxx50 a grappillé 0,09% à 3 602,78 points.

L'annonce d'une croissance chinoise plus forte que prévu au quatrième trimestre n'a pas été suffisante pour rassurer les investisseurs. Le pays a connu une expansion de 6,5% en rythme annuel après +4,9% au trimestre précédent. La croissance était anticipée à 6,1%, selon le consensus Reuters. La Chine devrait être l'unique pays important à afficher une hausse de son PIB en 2020 (2,3%) ayant été le seul à réussir à contrôler la crise sanitaire, pourtant originaire de chez elle.

Dans les pays développés, elle est loin d'être encore sous contrôle d'où la prudence des investisseurs après le rally boursier de ces derniers mois. Les valeurs liées aux tests Covid-19 ont ainsi poursuivi leur progression. Novacyt a progressé de plus de 2% et Eurobio plus de 1%.

Si ces valeurs sont des étoiles montantes de la Bourse parisienne, Stellantis est à son firmament. Le titre du groupe issu de la fusion entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a bondi de près de 7% pour son premier jour de cotation, achevant sa course en tête du CAC 40. En revanche, Carrefour a chuté de près de 7%, le canadien Couche-Tard ayant officiellement abandonné son projet de rachat.

La cote a été aussi animée par les derniers développements de la saga Suez/Veolia. Le premier a trouvé des chevaliers blancs et gagne plus de 3% tandis que le second a perdu près de 2%.